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Какие льготы по кредитам есть у военнослужащих? Ответ юриста

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В центре правовой помощи рассказали о льготах по кредитным обязательствам, предусмотренных для военных
В центре правовой помощи рассказали о льготах по кредитным обязательствам, предусмотренных для военных
Фото: depositphotos.com

Украинские военнослужащие имеют право на два вида льгот по кредитным обязательствам. Об этом говорится в разъяснении, опубликованном на сайте Координационного центра по предоставлению правовой помощи (создан Минюстом Украины).

В публикации говорится, что освобождение военнослужащих от начисления штрафов, пени и процентов за пользование кредитом – вопрос, с которым часто обращаются клиенты в бюро правовой помощи.

Автор консультации – заведующая сектором Бучацкого бюро правовой помощи Чертковского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Оксана Дуляк – отметила, что льготы по кредитам для военнослужащих предусмотрены законодательством. 

К таким льготам относятся отсрочки от уплаты потребительского кредита.

"В частности, льготы по кредитным обязательствам действуют: для военнослужащих – с начала и до окончания особого периода, для резервистов и военнообязанных – с момента призыва во время мобилизации и до окончания особого периода", – сказано в статье. 

Речь идет об освобождении: 

  • от уплаты процентов за пользование кредитом;
  • от уплаты штрафов/пени за несвоевременное внесение платежей по кредиту перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами. 

Для освобождения военнослужащих от начисления штрафов, пени и процентов за пользование кредитом необходимо в письменном виде уведомить банк о прохождении военной службы и предоставить подтверждающие документы, говорится в публикации. 

Для получения этих льгот нужно предоставить такие документы: 

  • военнослужащим – военный билет, в котором в соответствующих разделах есть служебные отметки, или справку о призыве военнообязанного на военную службу, выданную территориальным центром комплектования и социальной поддержки или воинской частью;
  • резервистам – выписку из приказа или справку о зачислении в списки воинской части (выдаются воинской частью). 

"Такие документы могут получить родственники военнообязанных и резервистов для предъявления по месту требования", – отметила Дуляк. 

Юрист подчеркнула, что льготы не относятся к погашению основного долга по кредитной задолженности или тела кредита.

"Военнослужащие могут обратиться с письменным заявлением в банк с просьбой о реструктуризации кредита. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие прохождение воинской службы, и другие документы о материальном положении заявителя", – добавила она.

Кроме того, как сказано в публикации, военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на все время их призыва, а также военнослужащим во время действия особого периода, принимавшим или принимающим участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, которые находились или находятся непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, – штрафные санкции, пеня за неисполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются.

Исключение – кредитные договоры о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них) и/или автомобиля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, льготы, Минюст, кредиты, военнослужащий
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