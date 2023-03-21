Какие льготы по кредитам есть у военнослужащих? Ответ юриста

В публикации говорится, что освобождение военнослужащих от начисления штрафов, пени и процентов за пользование кредитом – вопрос, с которым часто обращаются клиенты в бюро правовой помощи.
Автор консультации – заведующая сектором Бучацкого бюро правовой помощи Чертковского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Оксана Дуляк – отметила, что льготы по кредитам для военнослужащих предусмотрены законодательством.
К таким льготам относятся отсрочки от уплаты потребительского кредита.
"В частности, льготы по кредитным обязательствам действуют: для военнослужащих – с начала и до окончания особого периода, для резервистов и военнообязанных – с момента призыва во время мобилизации и до окончания особого периода", – сказано в статье.
Речь идет об освобождении:
Для освобождения военнослужащих от начисления штрафов, пени и процентов за пользование кредитом необходимо в письменном виде уведомить банк о прохождении военной службы и предоставить подтверждающие документы, говорится в публикации.
Для получения этих льгот нужно предоставить такие документы:
"Такие документы могут получить родственники военнообязанных и резервистов для предъявления по месту требования", – отметила Дуляк.
Юрист подчеркнула, что льготы не относятся к погашению основного долга по кредитной задолженности или тела кредита.
"Военнослужащие могут обратиться с письменным заявлением в банк с просьбой о реструктуризации кредита. К заявлению следует приложить документы, подтверждающие прохождение воинской службы, и другие документы о материальном положении заявителя", – добавила она.
Кроме того, как сказано в публикации, военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на все время их призыва, а также военнослужащим во время действия особого периода, принимавшим или принимающим участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, обеспечении их осуществления, которые находились или находятся непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, – штрафные санкции, пеня за неисполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются.
Исключение – кредитные договоры о приобретении имущества, которое отнесено или будет отнесено к объектам жилого фонда (жилого дома, квартиры, будущего объекта недвижимости, объекта незавершенного жилищного строительства, имущественных прав на них) и/или автомобиля.