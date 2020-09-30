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Кандидат в мэры Запорожья Тишечко заявил о почти 1,5 млрд грн задолженности города перед кредиторами

Из-за кредитов, взятых нынешними властями Запорожья, город на грани банкротства, заявил кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" Виталий Тишечко.

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Тишечко: Мы стоим на пороге банкротства
Тишечко: Мы стоим на пороге банкротства
Фото: пресс-служба Виталия Тишечко

Кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" и депутат горсовета Запорожья Виталий Тишечко в Facebook заявил о 1,477 млрд грн задолженности городского бюджета перед кредиторами.

По его словам, долг возник в результате внешних заимствований, взятых нынешними городскими властями.

"Осуществлялись такие заимствования на крайне невыгодных для города условиях, и делалось это сознательно. Вместо оформления займа путем выпуска облигаций, как в Киеве, Харькове или Львове, власти Запорожья взяли обычные кредиты. И теперь вместо 6–8% годовых город ежегодно должен выплачивать от 17,5% до 19,5% по разным кредитам. Из-за этого размер долгов стремительно увеличивается. Вместо того, чтобы тратить средства на развитие, налоги запорожцев спускают на обслуживание кредитов", – написал он.

По данным Тишечко, в 2019 году на погашение процентов по кредитам потратили 93 млн грн, в 2020-м – 129 млн грн.

Погашение тела кредита начнется в ноябре этого года, отметил он.

"На конец 2019-го долги Запорожья составили 1,026 млрд грн. На конец 2020-го размер долга в лучшем случае достигнет 1,477 млрд грн. Мы стоим на пороге банкротства", – заявил Тишечко.

Он отметил, что пока есть два выхода из ситуации: "Первый – инициировать процедуру реструктуризации долгов и пересмотреть условия работы с кредиторами. Второй – перевести финансовую нагрузку на жителей города, увеличив стоимость жизни в Запорожье".

https://www.facebook.com/tyshechko.vitaliy/posts/130328932141064

Теги: Запорожье, бюджет, облигации, долги, банкротство, кредиты
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