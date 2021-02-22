Кинах: Повышение тарифа на передачу электроэнергии углубит кризис в промышленности и приведет к наращиванию долгов

Промышленность Украины теряет свою конкурентоспособность и повышение тарифа на передачу электроэнергии будет этому способствовать, считает бывший премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

Следствием роста тарифа на передачу электроэнергии в Украине станет углубление кризиса в промышленности и наращивание задолженности, заявил бывший премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в комментарии изданию Politeka.

"У нас образцовый промышленный кризис. Как пример: за прошлый год промышленность Украины упала примерно на минус 5,2%. А такие стратегические отрасли, как машиностроение, – на минус 18%. Поэтому намерения повысить тарифы для промышленности на выходе будут иметь только углубление и промышленного, и социально-экономического кризиса и рост кризиса неплатежей", – заявил он.

Отыскать комплексное решение этой проблемы должен Кабинет Министров, считает Кинах. Он убежден, что необходимо найти возможность сохранить конкурентоспособность предприятий и базовых отраслей Украины, а также избежать углубления кризиса.

"Когда формируется дисбаланс и тарифы на электрическую энергию растут высокими темпами, платежеспособность промышленности уменьшается. На выходе кризис, в первую очередь платежный. На сегодняшний день промышленность Украины еще более теряет свою конкурентоспособность, особенно на фоне деиндустриализации, на фоне того, что Украина постепенно превращается в государство с сырьевой экономикой", – пояснил Кинах.

НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% – с 240,23 грн/МВт-час до 312,76 грн/МВт-час, сообщала пресс-служба "Укрэнерго" 4 ноября.

Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков считает, что новое повышение тарифов "Укрэнерго" на передачу электроэнергии приведет к закрытию промышленных предприятий и падению экономики.