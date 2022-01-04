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Коммунальное предприятие по добыче янтаря готовят к передаче бизнес-партнеру Зеленского и Коломойского – СМИ

Добычу янтаря "Волыньприродресурс" ведет с сентября 2020 года
Добычу янтаря "Волыньприродресурс" ведет с сентября 2020 года
Фото: nashigroshi.org

Созданное благодаря главе депутатской группы в ВР "За майбутнє" Игорю Палице коммунальное предприятие по добыче янтаря на Волыни с оборотом более миллиарда в год готовят "под частного инвестора", права на него заявила фирма Тимура Миндича – бизнес-партнера Игоря Коломойского и близкого друга президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал в сегодняшней статье с заголовком "Товарищ Зеленского, Коломойского и Палицы проявился в янтарном бизнесе на миллиард" проект журналистских расследований "Наші гроші".

По информации автора материала Юрия Школяренко, 24 декабря депутаты Волынского облсовета проголосовали за реорганизацию коммунального предприятия "Волыньприродресурс" в акционерное общество, в результате на предприятие, которое добывает янтарь и владеет самым крупным месторождением меди в Европе, зайдет частный совладелец.

"Официально реорганизацию коммунального компании в акционерное общество разъясняют необходимостью привлечения средств возможных инвесторов. При этом упоминают месторождение самородной меди в Жиричах. Оно считается одним из самых перспективных в Европе с прогнозируемыми запасами меди в миллион тонн. Цена тонны меди на Лондонской бирже – около $10 тысяч. Но для старта проекта требуются инвестиции в полмиллиарда долларов. Очевидно, что медный проект быстро (даже через несколько лет) не реализовать. Более вероятным сейчас является расширение янтарного направления. Перед реорганизацией СМИ сообщили, что столичное ООО "Завод "Изумруд" потребовало от волынских коммунальщиков возврата долга в 62 млн грн. Эти деньги частный завод дал коммунальщикам в 2017 году, чтобы они заплатили Госгеонедр за спецдолги", – объяснил журналист.

Бенефициаром "Завод "Изумруд" указан Тимур Миндич – совладелец студии "Квартал-95" и бизнес-партнер Игоря Коломойского.

"В столичной квартире Миндича в год назад президент Владимир Зеленский отмечал свой день рождения. Ранее Миндич был также владельцем ПАО "Центрелеватормлинстрой", владеющего недвижимостью в Киеве. В настоящее время бенефициаром фирмы указана Оксана Палица, с которой Игорь Палица давно разведен. Но поддерживают связи. В 2017 году в должности главы Волынского облсовета Игорь Палица утверждал, что "Завод "Изумруд" одолжил без процентов – под будущую продукцию по ценам текущего года. Тогда планировалось запустить добычу с сентября, но, как известно, проект опоздал на три года. За это время цены на янтарь также упали в три раза. Но в любом случае долг предъявлен, и кредитор во время реорганизации зафиксирован. Так что Миндич будет контролировать дальнейшую жизнь "Волыньпродресурса", – считает автор.

Он сообщил, что "Волыньприродресурс" создали в 2016 усилиями тогдашнего председателя Волынского облсовета Игоря Палицы – также давнего бизнес-партнера Коломойского.

"Нынешнюю реорганизацию проводят, когда Игорь Палица стал лидером партии "За майбутнє", которая в Верховной Раде голосует синхронно со "Слугой народа" Владимира Зеленского. Ценность предприятия – четыре специальных разрешения на добычу янтаря и одно – на добычу медных руд. Все четыре янтарных спецразрешения на 51 тысячу гектаров были получены в Госгеонедр в один день в феврале 2017 года. В тот же день КП выдали без конкурса четыре спецразрешения на добычу торфа на 9 тысячах гектаров, а через месяц – на добычу самородно-медных руд на месторождении Жиричи. Во всех случаях "Волыньприродресурс" указывало основанием для выдачи спецразрешения проведение ею на этих месторождениях предварительной георазведки", – отметил журналист.

Генпрокуратура открыла уголовное производство, подозревая наличие сговора должностных лиц Госгеонедр и людей Палицы, также ГПУ интересовало происхождение денег, которые коммунальное предприятие заплатило за спецразрешения. Но после обысков и открытия административного дела об отмене разрешений оказалось, что прокуроры просрочили обжалование, а затем уголовное расследование ГПУ из публичного пространства исчезло, также нет информации о нем и в судебном реестре, подчеркнул Школяренко. 

"После этого СБУ в октябре 2018 года открыла производство №4201810000000938. Правоохранители утверждали, что в поданных в Госгеонедр документах для получения спецразрешений были занижены разведанные объемы полезных ископаемых. В результате чего КП в десять раз меньше заплатило в бюджет – 60 млн грн вместо необходимых 600 млн грн. По данным следователей, разведанные запасы были сфальсифицированы по договоренности с председателем облсовета, которым тогда был Игорь Палица. Последнее судебное постановление по этому делу датировано концом марта 2019-го – накануне президентских выборов, в которых победил Владимир Зеленский", – утверждает журналист.

В начале сентября 2020 года началась добыча янтаря, но "Волыньприродресурс" делает это через подрядчика – ООО "Надровидобування", и по данным волынских СМИ, компании делят прибыль пополам, сказано в публикации.

Теги: СБУ, бизнес, Игорь Коломойский, Игорь Палица, деньги, правоохранители, Владимир Зеленский, Генпрокуратура, янтарь, Госгеонедр, ГПУ, уголовное производство, Наші гроші, Тимур Миндич
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