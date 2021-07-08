Компания "Автоспецпром" отвергла обвинения в монополизации рынка и призвала конкурентов к честной борьбе

В "Автоспецпроме" призвали конкурентов сосредоточиться на качестве и стоимости машин скорой помощи Фото: depositphotos.com

Представители "Автоспецпрома" призвали конкурентов к честной борьбе в правовом поле.

"Это не только позволит увеличить прозрачность рынка "скорых", но и положительно отразится на системе экстренной помощи в целом", – сказал заместитель директора ООО "Автоспецпром" Кирилл Коморкин.

По его словам, негативные публикации вредят не только компании, но и региональным центрам экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, ГП "Медицинские закупки Украины", Министерству здравоохранения, а также всему украинскому обществу.

В компании заявили, что информация, озвученная политическим экспертом Виктором Тараном на сайте "Цензор.НЕТ", о якобы монополизации рынка "Автоспецпром" является недостоверной.

"Компания эти сведения уже неоднократно опровергала публично. Поиск в Google позволяет любому, даже "эксперту Виктору Тарану", найти эту информацию. А значит, автор, вероятнее всего, сознательно способствовал распространению фейков об обществе", – заявили в релизе.