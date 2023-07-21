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Компанию Адамовского и Якубовского подозревают в присвоении 120 млн грн из бюджета

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Подозреваемым инкриминируют нанесение ущерба оборонному предприятию ПАО "Научно-технический комплекс "Электронприбор" на сумму 120 млн грн, пишет UBR
Подозреваемым инкриминируют нанесение ущерба оборонному предприятию ПАО "Научно-технический комплекс "Электронприбор" на сумму 120 млн грн, пишет UBR
Фото: depositphotos.com

Купленный у оборонного авиационного предприятия неподакцизный органический растворитель "превратился" в авиационное топливо на складах компаний группы "Трейд Коммодити" предпринимателей Андрея Адамовского и Владислава Якубовского, пишет в своем расследовании UBR. Автор статьи Михаил Нестеренко подчеркивает, что схема работала непосредственно во время войны.

По его информации, Главное следственное управление Нацполиции ведет уголовное производство против предприятий, входящих в группу компаний "Трейд коммодити", речь идет о ООО "Торум", ООО "Ферст групп", ООО "Фирма Фидея" и других компаниях. Автор указывает, что производство открыто по статье о присвоении или растрате имущества группой лиц с использованием служебного положения, а также по статье об отмывании доходов организованной группой или в особо крупном размере.

Подозреваемым инкриминируют нанесение ущерба оборонному предприятию ПАО "Научно-технический комплекс "Электронприбор" на сумму 120 млн грн, пишет журналист со ссылкой на материалы судебного заседания по делу №752/8870/22 в Голосеевском районном суде Киева.

Прокурор на заседании заявил, что "Электронприбору" продали растворитель ниже стоимости компонентов, в то время как на базе ООО "Евро Эстейт" в Каменском правоохранители нашли авиационное топливо "Джет А-1" без документов. Директор этой компании – Эдуард Капелька, раньше он руководил разными компаниями группы "Трейд Коммодити".

В производстве фигурировали также фирма "Фидея", "Эксон-ЮК", которая относится к группе "Трейд Коммодити", "Браликор" – переименованный "Химпродукт плюс", "Торум", "Энергомед+", "ИНТ Терминал" и "Шляхбуд". 27 декабря 2022 на счета этих компаний и "Евро Эстейт" был наложен арест.

"НТК "Электронприбор" – один из лидеров авиационной отрасли Украины в направлении создания бортового авиационного оборудования летательных аппаратов на базе АНТК "Антонов". НТК производит бортовые обобщенные системы встроенного контроля и предупреждения экипажа для МиГ-29 и СУ-27 и принимает участие в программах модернизации украинской боевой авиации. Поэтому действия обвиняемых могут быть расценены как влияющие на обороноспособность страны", – подчеркнул автор материала.

Он отметил, что коммерческие структуры из группы "Трейд коммодити" входили в орбиту влияния экс-нардепа Александра Грановского и предпринимателя Андрея Адамовского, а управление ими сейчас приписывается бывшему чиновнику времен экс-президента Виктора Януковича Владиславу Якубовскому.

"В частности, скандальная компания "Торум" связана с Владиславом Якубовским из-за ее бенефициара Димитрия Медведева, который до 2020 года руководил "Синергией", одной из компаний, владельцем которых является Якубовский. Офис этой компании находился в бизнес-центре "Евразия" вместе с офисами Александра Грановского и Андрея Адамовского, СМИ многократно называли ее фирмой с орбиты "Трейд Коммодити" и фирмой Грановского – Адамовского", – написал Нестеренко.

Журналист добавил, что Якубовского в 2011 году Янукович назначил главой Госэкоинвеста – агентства, созданного для реализации договоренностей в рамках Киотского протокола и "освоения" денег, которые другие страны вкладывают в борьбу с выбросами парниковых газов в атмосферу.

"В настоящее время группа компаний "Трейд коммодити", несмотря на то что ее деятельность наносит ущерб стратегическим предприятиям, угрожает интересам национальной безопасности и откровенно подрывает обороноспособность страны, продолжает беспрепятственно работать. Вся деятельность группы – это вызов НАБУ и СБУ. И этот вызов пока остается без достойного ответа", – резюмировал автор.

Теги: расследование, ущерб, уголовное производство, Трейд Коммодити, топливо
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