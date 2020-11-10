"Похоже, что мы перешли на другую сторону баррикад, но это не так". Маси Найем объяснил, почему будет защищать "Трейд Коммодити"

"Миллер, юридическая компания" будет оппонировать НАБУ и САП по делу "Трейд Коммодити". Юрист Маси Найем отметил, что это выглядит как парадокс, и аргументировал такое решение.

"Миллер, юридическая компания" приняла решение защищать Владимира Трофименко, инвестора компании "Трейд Коммодити" – одного из фигурантов дела о закупках топлива Министерством обороны. Об этом в своем блоге на сайте "Украинская правда" написал адвокат Маси Найем.

Он отметил, что это выглядит как "парадокс" или похожим на то, что компания перешла на "другую сторону баррикад". Однако, по его словам, это не так.

"Уже в этом тексте я хочу показать, сколько огрех допустили детективы и процессуальные руководители, пытаясь любой ценой довести расследование до желаемого результата", – отметил адвокат.

Он напомнил, что в мае 2016 года Министерство обороны заключило договоры закупок топлива на сумму более миллиарда гривен с ООО "Трейд Коммодити". Месяцем позже между ведомством и компанией заключены дополнительные соглашения, которыми повышены цены на топливо – на 149 млн грн.

В феврале 2017 года, по словам адвоката, Государственная аудиторская служба составила заключение по результатам проверки закупок Минобороны и пришла к выводу, что все дополнительные соглашения по повышению цен заключены незаконно.

"Основываясь на выводах аудиторской службы, детективы НАБУ сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата средств Минобороны в особо крупных размерах по предварительному сговору группой лиц) Владимиру Трофименко – инвестору "Трейд Коммодити". В 2018–2019 годах административные суды (все три инстанции) решили, что выводы Государственной аудиторской службы о нанесении 149 млн грн убытков и незаконности дополнительных соглашений недействительны. Поскольку выводы аудиторов и экспертиза, проведенная на их основе, были ключевыми доказательствами, САП изменила подозрение по этому делу и установила, что сумма ущерба составляет 58 млн грн – это стоимость только части дополнительных соглашений, заключенных 15.06.2016. Вроде факта повышения цен именно по этим дополнительными соглашениями не было", – отметил он.

Найем назвал главные ошибки, которые, по его мнению, были допущены следствием. Одна из первых – доказательства НАБУ о незаконности дополнительных соглашений "не выдерживают критики".

"Доказательства НАБУ строились на акте проверки закупок Минобороны, проведенном Государственной аудиторской службой (ГАС), и заключения экспертизы фактически повторяли подсчеты ГАС в части убытков... административными судами всех трех инстанций выводы ГАС признаны необоснованными, а подписание дополнительных соглашений о повышении цен – правомерным (решение Окружного административного суда города Киева от 14.03.2018 года и Киевского апелляционного административного суда от 27.09.2018 года оставлено в силе Верховным Судом 29.03.2019 года)", – надписал юрист.

Второй ошибкой, по словам адвоката, является незаконное возобновление досудебного расследования и фактическое признание законности сделок самими НАБУ и САП.

"После вынесения решения апелляционного административного суда САП возобновила уже завершенное досудебное расследование. Такого процессуального действия вообще не существует в УПК", – отметил Найем.

Ошибкой, по словам адвоката, является и отвод детектива, который фактически продолжал участвовать в досудебном расследовании, а также то, что в расчет не взяли рост цены на топливо на рынке в течение нескольких лет. Предыдущие высокие оценки деятельности "Трейд Коммодити" со стороны чиновников, отсутствие пострадавших (в том числе Минобороны, которое, по данным следствия, получило убытки), необжалование НАБУ соглашения в суде, по мнению Найема, также являются грубыми ошибками следователей.

"Я очень мечтаю о том, чтобы НАБУ и САП добивались побольше обвинительных приговоров в Высшем антикоррупционном суде. Но каждый приговор должен быть результатом скрупулезно собранных доказательств, состязательности в суде. Виновных нельзя назначать, особенно – в угоду политической конъюнктуре (или печально "революционной целесообразности")... Иными словами, нельзя подменять работу бравурными маршами. Нужно упорно работать, даже если общество ожидает быстрых результатов", – отметил адвокат.

Он объяснил, почему компания взялась защищать "Трейд Коммодити".

"Здесь мы подошли к самому главному: почему "Миллер" и я лично решили взяться за дело "Трейд Коммодити"? Потому что мы хотим справедливой правовой системы, пытаемся перевернуть страницу нашей многолетней истории развития правоохранительных структур, когда исповедовался принцип "друзьям – все, врагам – закон". в САП работают мои боевые побратимы по АТО, в НАБУ – единомышленники по философии чистоты власти. Но... закон один для всех", – резюмировал адвокат.

В октябре 2017 года НАБУ обвинило должностных лиц Минобороны в растрате почти 150 млн грн при закупке топлива для нужд армии. Речь идет о соглашении между Минобороны и компанией "Трейд Коммодити", победившей на торгах по закупке топлива, дав самую низкую на тот момент цену.