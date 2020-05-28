Конкурс от АРМА на управление 126 объектами мог быть "заточен" под конкретное юрлицо – Таран

Срок приема заявок для участия в конкурсе на управление 126 объектами группы компаний "АИС", объявленном Нацагентством по вопросам розыска и управления активами (АРМА), составлял 10 дней, а саму заявку было трудно составить корректно, заявил Виктор Таран.

Нацагентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), в ближайшее время определит победителя конкурса на управление 126 объектами группы компаний "АИС". Об этом заявил политолог Виктор Таран в блоге для "Цензор.НЕТ", опубликованном 28 мая.

Он отметил, что конкурс на управление объектами АРМА объявило 15 мая 2020 года, срок приема заявок завершился через 10 дней.

"К самому конкурсу – масса вопросов. Есть все основания полагать, что условия и сроки прописывались под конкретное юридическое лицо", – написал Таран.

Эксперт заявил, что победителю конкурса понадобятся ресурсы для управления активами.

"ЖК "Воздвиженка" если и обладает такими ресурсами, то только частично. А ее предыдущая деятельность по управлению имуществом привела к тому, что большинство автоцентров "АИС" пустуют, а имущество пребывает в плачевном состоянии", – написал Таран.

Политолог считает, что корректно составить заявку на участие в данном конкурсе было трудно и после ее изучения "складывается впечатление, что для правильного ее заполнения нужно получить информацию, которой владеет исключительно АРМА".

Также Таран отметил, что четыре из 10 дней, отведенных на подачу заявок, были выходными.

"Поэтому, думаю, журналистам и экспертам стоит внимательно следить за ходом "конкурса". Лишь по его завершении можно будет окончательно говорить о возможных нарушениях или утверждать, что чиновники АРМА "затачивали" конкурс под "Воздвиженку" или иную компанию", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что среди подавших заявки на участие в конкурсе есть компания с опытом в сфере автобизнеса, "однако судя по форме заявки, создается впечатление, что шансы любой другой компании – минимальные".

"Единственно верной защитой нас, граждан Украины, от коррупции и подобных "схем" могут быть только публичность и обнародование фактов, которые могут свидетельствовать о непрозрачных действиях чиновников, чтобы правоохранительные органы и общество дали правовую и политическую оценку их действиям", – уверен Таран.