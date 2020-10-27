"Контейнерный Терминал Одесса" завершил строительство четвертого пускового комплекса контейнерного терминала на Карантинном молу

По сведениям немецкой стороны – компании ДП "КТО", дочерней структуры немецкого холдинга Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), общая сумма инвестиций в объект составила более 20 млн евро.

В рамках международного транспортного форума TRANS EXPO-2020 в Одесском порту состоялся брифинг-презентация завершения компанией ДП "КТО" (дочерняя структура немецкого холдинга Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) строительства четвертого пускового комплекса нового контейнерного терминала на Карантинном молу.

Этот проект, один из крупнейших в морской отрасли, компания реализует совместно с Администрацией морских портов Украины (АМПУ). Четвертый пусковой комплекс представляет собой шестиполосную площадку для хранения и обработки контейнеров, со всеми коммуникациями и освещением, оснащенную современными козловыми контейнерными перегружателями на пневматическом ходу фирмы Liebcherr. По сведениям немецкой стороны, общая сумма инвестиций в данный объект составила более 20 млн евро.

"Сегодня мы презентуем успешную реализацию очередного этапа инвестирования в рамках проекта расширения контейнерного терминала на Карантинном молу, который дает нам "плюс" пропускной способности терминала в 300 тыс. TEU, – заявил на брифинге генеральный директор ДП "КТО" Анастас Коккин. – Завершение строительства четвертого пускового комплекса – это еще один шаг к осуществлению нашего плана по созданию в Одесском порту высокотехнологичного контейнерного терминала с пропускной способностью более 1,2 млн TEU в год. На сегодняшний день немецкой стороной уже вложено в проект более 120 млн евро. Помимо инфраструктурных инвестиций, с целью повышения качества сервиса для клиентуры и достижения максимальной эффективности и технологичности в работе "Контейнерный Терминал Одесса" вкладывает средства в инновационные технологии. Так, в настоящее время реализуется проект внедрения современнейшего веб-портала для перехода на электронный документооборот и максимальной оптимизации основных процедур для клиентов терминала, включая кардинальное сокращение времени на оформление въезда грузового автотранспорта и другие преимущества. Новый сервис с использованием веб-портала отвечает передовым европейским стандартам и сертифицирован Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины".

Компания ДП "Контейнерный Терминал Одесса" – бессменный лидер портовой перевалки контейнеров в Украине. По итогам прошлого года ДП "КТО" переработало без малого 5 млн т контейнерных и генеральных грузов. При этом контейнеров перевалено 391,4 тыс. TEU (+15,8% к уровню 2018 года).

"В последние годы мы видим, как "Контейнерный Терминал Одесса" диверсифицирует свою деятельность, наряду с перевалкой контейнеров предлагает своим клиентам сервис по перевалке генеральных и проектных грузов, практикует догрузку судов зерновыми грузами. Ввод в строй четвертого пускового комплекса нового контейнерного терминала на Карантинном молу, реализуемый ДП "КТО" совместно с АМПУ, еще больше укрепит конкурентные позиции Одесского порта на рынке контейнерной перевалки", – отметил в своем выступлении заместитель начальника администрации Одесского порта по операционной деятельности Денис Карпов.

2020 год для субъектов транспортного бизнеса стал годом непростых испытаний, спровоцированных пандемией коронавируса. Несмотря на это, немецкий холдинг HHLA не меняет планов дальнейшего инвестирования в экономику Украины. Так, помимо инвестирования в расширение контейнерного терминала на Карантинном молу, в этом году немецкие партнеры объявили о создании Украинской интермодальной компании (UIC), которая будет развивать контейнерные железнодорожные перевозки, в т.ч. и из Одесского порта. Для этого "Контейнерный Терминал Одесса" реализует инвестиционный проект по удвоению мощностей терминала для обработки регулярных контейнерных поездов.

На брифинге вице-президент по общественно-политическим связям ДП "КТО" и Гамбурга амбассадор Светлана Яровая подтвердила неизменность курса HHLA на развитие своих проектов в Украине.

"Как почетный представитель свободного и ганзейского города Гамбург в Одессе хочу отметить, что немецкая компания HHLA Гамбургского порта с оборотом более 1,25 млрд евро является системным и самым мощным немецким инвестором в морской транспортной отрасли Украины. За 20 лет тесного взаимовыгодного сотрудничества портов Одессы и Гамбурга были не только созданы новые рабочие места с наивысшей социальной защищенностью, но и активно поддерживались важнейшие для Одессы и Гамбурга культурные проекты. А сегодня в сложнейших экономических условиях, связанных с эпидемиологической карантинной обстановкой, Гамбург не только не остановил свои инвестиции, но и делает все возможное для увеличения грузооборота и привлечения новых клиентов", – сказала она.

ГП "Контейнерный Терминал Одесса" (до 2017 года – ГП "ГПК-Украина") оперирует контейнерным терминалом на Карантинном молу Одесского порта с 2001 года. Проект расширения терминала компания реализует совместно с АМПУ в лице администрации Одесского порта с 2019 года. Первый и второй пусковые комплексы проекта, в который входят, в т.ч. новые государственные причалы 1-к и 2-к, введены в эксплуатацию осенью 2014 года. ДП "КТО" является одним из крупнейших налогоплательщиков Одесского региона: в 2018 году в бюджеты всех уровней компания перечислила 390 млн грн. По итогам 2019 года "Контейнерный Терминал Одесса" занял второе место в международном рейтинге лидеров черноморских контейнерных терминалов.