"Корреспондент" опубликовал ежегодный рейтинг самых успешных гендиректоров украинских компаний

"Такой рейтинг нужен тем, кто делает свою бизнес-карьеру, тем, кто изучает самые сильные кейсы, кто анализирует тренды в украинской экономике. И этот список потенциальных интересантов можно продолжать практически до бесконечности”, – сказано в материале.

В этом году составители рейтинга больше внимания уделили анализу взаимоотношений руководителей компаний с органами власти, учитывали публичную репутацию и вклад в развитие компаний.

В топ-20, в частности, вошли совладелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин, генеральный директор фармацевтической компании "Дарница" Андрей Обризан и гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

"СЕО "Розетки" удалось повысить годовой оборот до 2 млрд долларов. Также у компании появился собственный бренд бытовой и полупрофессиональной техники RZTK, зарегистрированный в Германии. СЕО "Дарницы" Обризан увеличил чистую прибыль компании, а также подготовил почву для выхода на рынок 21 нового бренда лекарственных препаратов в 2021 году. Благодаря внедрению цифровых технологий производства и управления персоналом удалось снизить сроки на регистрацию лекарств с 30 до 18 месяцев. В "Укрпоштіт" при Смелянском за три квартала 2021 года удвоилась чистая прибыль. Также компания планирует открыть свой банк, разрешение на покупку которого она уже получила. Договор с СЕО "Укрпошти" действует как минимум до середины 2023 года", – отмечает "Корреспондент".

Оценивал деятельность руководителей ряд независимых финансовых и PR-экспертов, специально приглашенных составителями рейтинга.