ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Корреспондент" опубликовал ежегодный рейтинг самых успешных гендиректоров украинских компаний

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оценивал деятельность руководителей ряд независимых финансовых и PR-экспертов, специально приглашенных составителями рейтинга
Оценивал деятельность руководителей ряд независимых финансовых и PR-экспертов, специально приглашенных составителями рейтинга
Фото: depositphotos.com

В топ-50 лучших менеджеров вошли представители разных сфер экономики, включая логистику, банковское дело, IT, металлургию и фармацевтику. В этом году критерии отбора лучших управленцев украинских компаний ужесточили из-за пандемии, так как начали учитывать стрессоустойчивость бизнеса, сообщает "Корреспондент".

"Такой рейтинг нужен тем, кто делает свою бизнес-карьеру, тем, кто изучает самые сильные кейсы, кто анализирует тренды в украинской экономике. И этот список потенциальных интересантов можно продолжать практически до бесконечности”, – сказано в материале.

В этом году составители рейтинга больше внимания уделили анализу взаимоотношений руководителей компаний с органами власти, учитывали публичную репутацию и вклад в развитие компаний.

В топ-20, в частности, вошли совладелец интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин, генеральный директор фармацевтической компании "Дарница" Андрей Обризан и гендиректор "Укрпошти" Игорь Смелянский.

"СЕО "Розетки" удалось повысить годовой оборот до 2 млрд долларов. Также у компании появился собственный бренд бытовой и полупрофессиональной техники RZTK, зарегистрированный в Германии. СЕО "Дарницы" Обризан увеличил чистую прибыль компании, а также подготовил почву для выхода на рынок 21 нового бренда лекарственных препаратов в 2021 году. Благодаря внедрению цифровых технологий производства и управления персоналом удалось снизить сроки на регистрацию лекарств с 30 до 18 месяцев. В "Укрпоштіт" при Смелянском за три квартала 2021 года удвоилась чистая прибыль. Также компания планирует открыть свой банк, разрешение на покупку которого она уже получила. Договор с СЕО "Укрпошти" действует как минимум до середины 2023 года", – отмечает "Корреспондент".

Оценивал деятельность руководителей ряд независимых финансовых и PR-экспертов, специально приглашенных составителями рейтинга.

Теги: рейтинг, экономика, бизнес, технологии, Укрпошта, бренд, финансы, фармацевтика, Игорь Смелянский, Розетка, Владислав Чечеткин, Darnitsa Group, Андрей Обризан
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео
"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео
  "Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви
  "Пусть у каждого случится такая история", "Столько счастья в этом клипе". Дан Балан презентовал трогательное видео о любви
  "Попробовала в 40, а в 41 – завязала". Лолита Милявская призналась, что употребляла наркотики
  "Попробовала в 40, а в 41 – завязала". Лолита Милявская призналась, что употребляла наркотики
Волочкова заявила, что стала жертвой мошенников. Полиция начала расследование по факту хищения 1,7 млн руб.
Волочкова заявила, что стала жертвой мошенников. Полиция начала расследование по факту хищения 1,7 млн руб.
"Скоро увидите чудесную сказку". В сети опубликовали новые фото Заворотнюк со съемок новогоднего фильма
"Скоро увидите чудесную сказку". В сети опубликовали новые фото Заворотнюк со съемок новогоднего фильма
  "У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало". Пономарев и Dzidzio дуэтом трогательно спели о любви. Видео
  "У нас із нею все одне на двох. З таким коханням і життя замало". Пономарев и Dzidzio дуэтом трогательно спели о любви. Видео
  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10
  "Это была моя победа, тащила его я". Полякова рассказала, как ее подопечный выиграл на шоу 500 тыс. грн, а ей отдал только 10
Как покупать брендовую женскую обувь и сумки со скидками до 50%
Как покупать брендовую женскую обувь и сумки со скидками до 50% Актуально
"Нормально рогатку расщепирила". Американская порномодель Гриффит снялась в прозрачных стрингах на крыше киевской высотки
"Нормально рогатку расщепирила". Американская порномодель Гриффит снялась в прозрачных стрингах на крыше киевской высотки
"Какой секс", "Шикарная женщина, мне бы такую". Maruv поласкала себя перед камерой
"Какой секс", "Шикарная женщина, мне бы такую". Maruv поласкала себя перед камерой
  "БеZ Обмежень" выпустили шестой альбом и презентовали клип на заглавную песню "Вільні люди". Видео, аудио
  "БеZ Обмежень" выпустили шестой альбом и презентовали клип на заглавную песню "Вільні люди". Видео, аудио
"Юноша уже". Анатолий Анатолич показал своего сына
"Юноша уже". Анатолий Анатолич показал своего сына
  "Без нее клипа не было бы". В новом видео "Бумбокс" снялась модель Гоций. Видео
  "Без нее клипа не было бы". В новом видео "Бумбокс" снялась модель Гоций. Видео
"Загар что надо!", "Подгорела!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала формы в секси-образе
"Загар что надо!", "Подгорела!" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала формы в секси-образе
Звезда "Орла и решки" Астровская сообщила о беременности от российского артиста
Звезда "Орла и решки" Астровская сообщила о беременности от российского артиста
  "Уйду и оставлю тебе все". Полякова рассказала, почему не разводится с мужем
  "Уйду и оставлю тебе все". Полякова рассказала, почему не разводится с мужем
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок (110410)
2
"Я тоже был в окружении телочек", "Девчули еще не в курсе, что рядом спикер парламента". Разумков рассказал, где познакомился с женой (69273)
3
"Нет слов, одни эмоции". 55-летняя Сальма Хайек показала грудь и ноги (66182)
4
"Слюни, остановитесь!" Брухунова показала как ест из одной тарелки с 76-летним Петросяном (49831)
5
"Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны" (48745)
6
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад (45157)
7
"Липкая и сладкая", "Секси". 63-летняя Мадонна сунула себе между ног мобильный телефон (43002)
8
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат (40470)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS