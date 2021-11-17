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"Дарница" экспортирует в Армению 22 бренда лекарственных средств

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В 2020 году украинские фармпроизводители экспортировали препараты на $235 млн
В 2020 году украинские фармпроизводители экспортировали препараты на $235 млн
Фото: darnitsa.ua

Украинская фармацевтическая компания "Дарница" экспортирует на рынок Армении 22 бренда лекарственных средств собственного производства: это препараты шести терапевтических групп, самая большая из них по количеству упаковок – кардиологическая. Об этом сообщили 16 ноября в пресс-службе компании.

"На данный момент фармацевтическая компания "Дарница" экспортирует препараты собственного производства в 15 стран ЕС, СНГ, Ближнего Востока, Северной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. У компании в планах также развитие новых экспортных направлений, в частности на рынки Латинской Америки", – сообщили в компании. 

Контекст:

По данным инфографического справочника "Фармацевтика Украины 2021", крупнейшими странами-импортерами украинских лекарств сегодня являются Узбекистан, Азербайджан, Казахстан и Молдова. Наибольшие объемы экспорта приходятся на гормоны, антибиотики и витамины.  В общем, в 2020 году украинские фармпроизводители экспортировали препаратов на $235 млн.

Как сообщала парламентская газета "Голос Украины", пандемия коронавируса показала, что Европа зависима от поставщиков лекарственных препаратов из Индии и Китая. Украина могла бы помочь европейским странам избавиться от этой зависимости, но для этого требуется упразднить для наших производителей двойную сертификацию GMP (Good Manufacturing Practice). 

Глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив пояснил в комментарии изданию, что двойная сертификация усложняет процесс выхода на европейский рынок, занимает много времени, повышает затраты производителей и в итоге цену препаратов. 

Чтобы решить эту проблему, Украине необходимо заключить с ЕС договор АСАА (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products), что обеспечит признание результатов украинской GMP-сертификации на европейском уровне. При этом важно также внести некоторые коррективы в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, ведь пока оно предусматривает, что заключить договор АСАА можно только для медицинских изделий и устройств, а не для лекарственных средств, отметил Шимкив.

Теги: Армения, лекарства, экспорт, фармацевтика, рынки, Darnitsa Group
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