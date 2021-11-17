Рада ввела наказание за продажу лекарств детям

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В первом чтении законопроект приняли 2 июня. Сегодня парламентарии рассмотрели поправки к нему, за принятие закона проголосовали 3115 нардепов.

Согласно тексту законопроекта, он вносит изменения в Кодекс Украины об административных нарушениях, дополняя его новой статьей 42.4. Эта статья предусматривает наказание за продажу лекарств в аптеках без рецепта и в запрещенных законодательством случаях в виде штрафов.

При первом нарушении сума штрафа составляет от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 грн). Повторное в течение года нарушение влечет наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700–3400 грн).

Продажа лекарств детям младше 14 лет через интернет предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 200–300 необлагаемых налогом минимумов (3400–5100 грн), повторное нарушение – штраф в размере 300–400 необлагаемых налогом минимумов (5100–6800 грн).