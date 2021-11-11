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Украинцы потратили 13,7 млрд грн на лекарства, эффективность которых не доказана – исследование

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Четыре из 10 наиболее популярных в Украине лекарств неэффективные, заявили исследователи
Четыре из 10 наиболее популярных в Украине лекарств неэффективные, заявили исследователи
Фото: pixabay.com

Украинцы массово покупают неэффективные лекарства, об этом свидетельствуют результаты исследования за 2018-й, 2019-й и 2020 годы, сообщила 11 ноября пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Авторы исследования проанализировали информацию от Министерства здравоохранения, Государственного реестра лекарственных средств, European Medicines Agency, Food and Drug Administration, а также получили доступ к базе данных ООО "Системные маркетинговые исследования" по объемам продаж лекарств.

"Выводы неутешительные: четыре из 10 самых популярных препаратов неэффективные и отсутствуют в современных стандартах лечения. Четверть денег украинцы тратят на препараты, у которых нет достаточных доказательств безопасности и эффективности. Среди них – биологически активные добавки, гомеопатические средства, растительные препараты и некоторые популярные лекарственные средства", – отметили в релизе.

В 2020 году украинцы потратили более 13,7 млрд грн на препараты, эффективность и безопасность которых не доказана или сомнительная.

"В инструкциях к применению может содержаться ошибочная информация о лечебных свойствах препаратов, манипулятивные утверждения и искреннее признание об отсутствии качественных исследований. Особенно опасно обстоит ситуация с закупками учреждений здравоохранения, ведь эти средства можно было бы использовать на лекарства с доказанной эффективностью", – заявили в ЦОЗ.

Контекст:

В прошлом году в Украине было продано медикаментов на $4 млрд. В пересчете на одного потребителя украинцы приобретали в 2020 году лекарств на $96, в 2019-м – на $89, в то время как в Швейцарии в среднем в год покупают лекарств на $789. Об этом сообщил справочник "Фармацевтика Украины 2021".

"Хотя потребление лекарственных средств в Украине намного меньше, чем в других странах, темпы его роста весьма значительны", – отметили авторы.

Теги: Украина, здоровье, лекарства, исследование, лечение, украинцы, Минздрав, продажа, здравоохранение
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