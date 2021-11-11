Украинцы потратили 13,7 млрд грн на лекарства, эффективность которых не доказана – исследование

Четыре из 10 наиболее популярных в Украине лекарств неэффективные, заявили исследователи Фото: pixabay.com

Авторы исследования проанализировали информацию от Министерства здравоохранения, Государственного реестра лекарственных средств, European Medicines Agency, Food and Drug Administration, а также получили доступ к базе данных ООО "Системные маркетинговые исследования" по объемам продаж лекарств.

"Выводы неутешительные: четыре из 10 самых популярных препаратов неэффективные и отсутствуют в современных стандартах лечения. Четверть денег украинцы тратят на препараты, у которых нет достаточных доказательств безопасности и эффективности. Среди них – биологически активные добавки, гомеопатические средства, растительные препараты и некоторые популярные лекарственные средства", – отметили в релизе.

В 2020 году украинцы потратили более 13,7 млрд грн на препараты, эффективность и безопасность которых не доказана или сомнительная.

"В инструкциях к применению может содержаться ошибочная информация о лечебных свойствах препаратов, манипулятивные утверждения и искреннее признание об отсутствии качественных исследований. Особенно опасно обстоит ситуация с закупками учреждений здравоохранения, ведь эти средства можно было бы использовать на лекарства с доказанной эффективностью", – заявили в ЦОЗ.