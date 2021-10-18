Украинцы стали употреблять больше лекарств – исследование

Потребление лекарственных средств в Украине намного меньше, чем в других странах, но темпы его роста весьма значительны, отмечают авторы справочника "Фармацевтика Украины 2021" Фото: depositphotos.com

В пересчете на одного потребителя украинцы приобретали в 2020 году лекарств на $96, в 2019-м – на $89, в то время как в Швейцарии в среднем в год покупают лекарств на $789.

"Хотя потребление лекарственных средств в Украине намного меньше, чем в других странах, темпы его роста весьма значительны", – отмечают авторы.

По данным исследования, украинцы стали покупать существенно меньше лекарств в низком ценовом диапазоне и больше – в среднем и высоком. В то же время не каждый может позволить себе все необходимые для лечения препараты и исправить ситуацию может система добровольного медицинского страхования, пишут составители справочника.

"Оно дает возможность аккумулировать средства и обеспечить высокое качество и эффективность услуг. В Украине медицинское страхование только набирает популярность, но его роль все еще незначительна. Сейчас необходима перестройка системы здравоохранения. Прежде всего, стоит изменить схему финансирования и стимулировать добровольное медицинское страхование", – сказано в материалах.

По данным "Фармацевтики Украины 2021", в позапрошлом году добровольно застраховали свое здоровье 5% украинцев, в Польше этой услугой в 2019-м воспользовались 69%.