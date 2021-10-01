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Только 56% пациентов с гипертонией принимают необходимые лекарства по расписанию

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В Украине причиной 67% смертей населения являются сердечно-сосудистые заболевания
В Украине причиной 67% смертей населения являются сердечно-сосудистые заболевания
Фото: depositphotos.com

Повышенное давление (выше 140/90) остается одним из наиболее распространенных сердечно-сосудистых расстройств среди взрослого населения Украины. Об этом шла речь на ХХІІ Национальном конгрессе кардиологов Украины, который проходил с 21-го по 24 сентября в Киеве, сообщила пресс-служба фармкомпании "Дарница".

Нерегулярный прием назначенных врачом препаратов разрушает терапевтический эффект и приводит к развитию осложнений, отмечали участники конгресса.

Среди врачей на конгрессе провели опрос, который выяснил: лишь 56% пациентов с артериальной гипертензией показывают необходимый уровень приверженности лечению и принимают назначенные лекарства по расписанию.

Приверженность лечению должна стать одним из приоритетных факторов, которые нужно учесть при реформировании здравоохранения в стране, так как эффективная амбулаторная терапия предусматривает ответственное поведение пациента, заявил медицинский директор генерального партнера конгресса, фармацевтической компании "Дарница" Игорь Никифорчин.

"Мы системно работаем в направлении улучшения приверженности лечению для достижения пациентами лучших терапевтических результатов и уменьшения расходов на медицинское обслуживание, – сказал он. – Доступность для пациентов препаратов "Дарницы", а также удобство их применения благодаря наличию фиксированных комбинаций позволяют точно соблюдать рекомендованную врачом схему лечения".

"Дарница" на конгрессе сфокусировала внимание на вопросах стандартов в лечении и представила варианты решения проблемы приверженности лечению, отметили в пресс-службе.

Контекст:

В Украине причиной 67% смертей населения являются сердечно-сосудистые заболевания, сообщали в Минздраве в 2018 году. В начале 2021-го министр здравоохранения называл ту же цифру, писал "Укринформ".

Теги: медицина, лекарства, лечение, реформа, здравоохранение, Darnitsa Group
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