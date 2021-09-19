Программу "Доступные лекарства" расширят. В нее включат препараты для пациентов с расстройствами психики и поведения

Медикаменты по программе "Доступные лекарства" можно получить по электронному рецепту Фото: depositphotos.com

"С 1 октября НСЗУ расширяет программу возмещения лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" новым направлением. Это препараты для пациентов с расстройствами психики и поведения. Речь идет о таких заболеваниях как эпилепсия, шизофрения, ПТСР, депрессия, аффективные и невротические расстройства", – говорится в сообщении.

Пациенты смогут получить такие лекарства бесплатно или с небольшой доплатой в аптеках, сотрудничающих с НСЗУ по программе "Доступные лекарства". Для получения медикаментов по программе нужен электронный рецепт.

"Электронный рецепт для пациентов с эпилепсией, невротическими расстройствами смогут выписать невролог или психиатр, в том числе и детские врачи по этим специальностям. Электронный рецепт для пациентов с психическими расстройствами может выписывать исключительно психиатр, в том числе и детский. Семейные врачи электронные рецепты по направлениям "Расстройства психики и поведения" и "Болезни нервной системы" не выписывают", – сообщили в пресс-службе.

При этом пациентам нужно посетить лечащего врача – невролога или психиатра – чтобы он составил индивидуальный план лечения и назначил лекарства. По этому плану будет формироваться электронный рецепт.