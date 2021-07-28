Украинцы смогут бесперебойно получать инсулин по программе "Доступные лекарства" – Шмыгаль

"Сегодня на заседании правительства внесли изменения в программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения, упростив некоторые регулятивные процедуры. Это улучшит доступ украинцев к необходимым им лекарствам", – отметил глава Кабмина.
По его информации, за шесть месяцев 2021 года к программе присоединилось более 400 тыс. пациентов, государство обеспечивает доступными лекарствами почти 3 млн граждан.
"Сейчас программа уже включает 297 лекарственных средств, и мы продолжим расширять этот перечень. Количество аптек, которые присоединились к программе, впервые превысило 10 тыс.", – подчеркнул Шмыгаль.
С 1 апреля 2017 года в Украине была запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.
Из 297 препаратов, включенных в программу "Доступные лекарства", 93 пациенты могут получить полностью бесплатно, остальные – с доплатой.
В НСЗУ сообщили, что в программе реимбурсации участвуют более 10 тыс. аптек, лекарства получают почти 3 млн пациентов.
В начале июля 2021 года НСЗУ анонсировала расширение программы "Доступные лекарства". Пациенты с расстройствами психики и поведения, с эпилепсией смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.