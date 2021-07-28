Украинцы смогут бесперебойно получать инсулин по программе "Доступные лекарства" – Шмыгаль

Шмыгаль: Сейчас программа уже включает 297 лекарственных средств, и мы продолжим расширять этот перечень Фото: kmu.gov.ua

"Сегодня на заседании правительства внесли изменения в программу государственных гарантий медицинского обслуживания населения, упростив некоторые регулятивные процедуры. Это улучшит доступ украинцев к необходимым им лекарствам", – отметил глава Кабмина.

По его информации, за шесть месяцев 2021 года к программе присоединилось более 400 тыс. пациентов, государство обеспечивает доступными лекарствами почти 3 млн граждан.

"Сейчас программа уже включает 297 лекарственных средств, и мы продолжим расширять этот перечень. Количество аптек, которые присоединились к программе, впервые превысило 10 тыс.", – подчеркнул Шмыгаль.