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Программой "Доступные лекарства" воспользовались более 1,71 млн пациентов — Нацслужба здоровья Украины

В среднем ежедневно врачи первичного звена выписывают пациентам более 50 тыс. электронных рецептов по программе "Доступные лекарства", сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

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Только за последний месяц к программе присоединились 144 тыс. новых пациентов, сообщили в Нацслужбе здоровья
Только за последний месяц к программе присоединились 144 тыс. новых пациентов, сообщили в Нацслужбе здоровья
Фото: pixabay.com

По состоянию на 16 декабря в Украине программой "Доступные лекарства" воспользовались более 1,71 млн пациентов. Об этом проинформировала Национальная служба здоровья Украины в Facebook.

В службе отметили, что в среднем ежедневно врачи первичного звена выписывают пациентам более 50 тыс. е-рецептов по программе "Доступные лекарства". В общем они уже выписали более 10 млн электронных рецептов, из которых погашено 8,7 млн.

Только за последний месяц, по данным НСЗУ, к программе присоединились 144 тыс. новых пациентов.

https://www.facebook.com/nszu.ukr/posts/747356932409393

С 1 апреля 2017 года в Украине была запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.

По состоянию на август 2019 года в реестре программы было 254 препарата: 78 из них полностью бесплатны для пациентов, еще 176 можно приобрести с небольшой доплатой. Из препаратов, которые государство возмещает на 100%, самый дешевый стоит 5,22 грн, самый дорогой – 863,43 грн.

Теги: Украина, здоровье, лекарства, лечение, Доступные лекарства, Национальная служба здоровья
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