Кабмин освободил от уплаты НДС ввоз в Украину оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19

"Правительство продолжает усиливать медицинскую систему. Сегодня мы принимаем постановление, которое освобождает от НДС ввезенное в Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19", – сказал он.

По словам премьер-министра, "это позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки".

"Для государства это возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах и не зависеть от воли других стран или их поставок", – объяснил Шмыгаль.

Постановление было принято Кабинетом Министров.