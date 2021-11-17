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Кабмин освободил от уплаты НДС ввоз в Украину оборудования, необходимого для борьбы с COVID-19

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Решение принято на заседании правительства
Решение принято на заседании правительства
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабинет Министров решил освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) оборудование, которое ввозится в Украину для производства препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 17 ноября на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Правительство продолжает усиливать медицинскую систему. Сегодня мы принимаем постановление, которое освобождает от НДС ввезенное в Украину оборудование для изготовления вакцин и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19", – сказал он.

По словам премьер-министра, "это позволит украинским компаниям активизировать процесс создания собственных производственных мощностей, увеличить инвестиции в исследования и разработки".

"Для государства это возможность обеспечить внутреннюю потребность в необходимых препаратах и не зависеть от воли других стран или их поставок", – объяснил Шмыгаль.

Постановление было принято Кабинетом Министров.

Контекст:

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавирусной инфекции. В Офисе президента заявляли, что "кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода".

Один из разработчиков вакцины Михаил Фаворов в октябре отмечал, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Тогдашний министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может составить 100–150 млн грн.

В сентябре министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказывал, что Минздрав ведет переговоры о выпуске мРНК-вакцины в Украине.

2 октября министр говорил, что в Харькове уже начался монтаж линии для производства инактивированной вакцины против COVID-19. Речь идет о китайском препарате CoronaVac. Вакцину от коронавируса будет производить компания "Лекхим", которая является официальным поставщиком этой вакцины в Украине.

В марте Индия приостановила экспорт вакцин от коронавируса, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке. Это отразилось в том числе на поставках в Украину.

В начале 2021 года вывоз вакцин от COVID-19 ограничил Евросоюз.

Теги: налоги, Кабинет Министров, инвестиции, правительство, лекарства, исследование, НДС, инфекция, премьер-министр, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, вакцина, коронавирус
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