На программу "Доступные лекарства" в госбюджете Украины-2022 предусмотрено почти 2 млрд грн

С 1 октября украинцы получают препараты для лечения диабета по программе "Доступные лекарства".
"В этом году на программу было выделено 660 млн грн. Этих средств достаточно, чтобы обеспечить доступ пациента к бесплатным препаратам инсулина. В течение октября аптеки погасили более 124 тыс. электронных рецептов на инсулин", – рассказал глава Минздрава.
По данным Ляшко, в программу реимбурсации включены 354 медпрепарата, 198 из них – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 51 препарат – для лечения диабета ІІ типа, 27 – для профилактики инсультов и инфарктов, 16 – для лечения бронхиальной астмы, 30 – лечения нарушений психики, 27 – лечения эпилепсии и пять – несахарного диабета.
"Не покупайте эти препараты, не занимайтесь самолечением, обратитесь к семейному врачу за рецептом и получите эти лекарства бесплатно", – сказал министр.
С 1 апреля 2017 года в Украине была запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.
Часть препаратов, включенных в программу "Доступные лекарства", пациенты могут получить полностью бесплатно, остальные – с доплатой.
В НСЗУ сообщили, что в программе реимбурсации участвуют более 10 тыс. аптек, лекарства получают почти 3 млн пациентов.
В начале июля 2021 года НСЗУ анонсировала расширение программы "Доступные лекарства". Пациенты с расстройствами психики и поведения, с эпилепсией смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.