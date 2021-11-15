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На программу "Доступные лекарства" в госбюджете Украины-2022 предусмотрено почти 2 млрд грн

С 1 октября украинцы получают по программе "Доступные лекарства" препараты для лечения диабета
С 1 октября украинцы получают по программе "Доступные лекарства" препараты для лечения диабета
Фото: depositphotos.com

На программу "Доступные лекарства" в государственном бюджете Украины на 2022 год предусмотрен 1 млрд 900 млн грн. Об этом 15 ноября во время брифинга, который транслировался на странице Минздрава в Faceboоk, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

С 1 октября украинцы получают препараты для лечения диабета по программе "Доступные лекарства". 

"В этом году на программу было выделено 660 млн грн. Этих средств достаточно, чтобы обеспечить доступ пациента к бесплатным препаратам инсулина. В течение октября аптеки погасили более 124 тыс. электронных рецептов на инсулин", – рассказал глава Минздрава.

По данным Ляшко, в программу реимбурсации включены 354 медпрепарата, 198 из них – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 51 препарат – для лечения диабета ІІ типа, 27 – для профилактики инсультов и инфарктов, 16 – для лечения бронхиальной астмы, 30 – лечения нарушений психики, 27 – лечения эпилепсии и пять – несахарного диабета.

"Не покупайте эти препараты, не занимайтесь самолечением, обратитесь к семейному врачу за рецептом и получите эти лекарства бесплатно", – сказал министр.

Контекст:

С 1 апреля 2017 года в Украине была запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.

Часть препаратов, включенных в программу "Доступные лекарства", пациенты могут получить полностью бесплатно, остальные – с доплатой.

В НСЗУ сообщили, что в программе реимбурсации участвуют более 10 тыс. аптек, лекарства получают почти 3 млн пациентов.

В начале июля 2021 года НСЗУ анонсировала расширение программы "Доступные лекарства". Пациенты с расстройствами психики и поведения, с эпилепсией смогут получать лекарства бесплатно или с незначительной доплатой.

Теги: Украина, госбюджет, аптеки, лекарства, инсулин, лечение, диабет, Минздрав, Доступные лекарства, инсульт, Виктор Ляшко, инфаркт, рецепты
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