На программу "Доступные лекарства" в госбюджете Украины-2022 предусмотрено почти 2 млрд грн

С 1 октября украинцы получают по программе "Доступные лекарства" препараты для лечения диабета Фото: depositphotos.com

С 1 октября украинцы получают препараты для лечения диабета по программе "Доступные лекарства".

"В этом году на программу было выделено 660 млн грн. Этих средств достаточно, чтобы обеспечить доступ пациента к бесплатным препаратам инсулина. В течение октября аптеки погасили более 124 тыс. электронных рецептов на инсулин", – рассказал глава Минздрава.

По данным Ляшко, в программу реимбурсации включены 354 медпрепарата, 198 из них – для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 51 препарат – для лечения диабета ІІ типа, 27 – для профилактики инсультов и инфарктов, 16 – для лечения бронхиальной астмы, 30 – лечения нарушений психики, 27 – лечения эпилепсии и пять – несахарного диабета.

"Не покупайте эти препараты, не занимайтесь самолечением, обратитесь к семейному врачу за рецептом и получите эти лекарства бесплатно", – сказал министр.