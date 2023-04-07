Кредиты на сумму до €500 тыс. В Украине представили новую программу поддержки малого и среднего бизнеса

Как сказал замминистра финансов Украины по европейской интеграции Юрий Драганчук, речь о кредитовании бизнеса.

"Благодаря поддержке правительства Германии и ЕС у Минфина есть возможность предложить банкам Украины и малому и среднему предпринимательству кредитный ресурс в национальной валюте на €7 млн. Это позволит уберечь предпринимателей от валютных колебаний и удержать их стабильность в аспекте энергоэффективности. В условиях российской вооруженной агрессии против Украины новая программа по финансированию энергоэффективных инвестиций "Добавь энергии твоему бизнесу" может стать спасательным жилетом для многих украинских предприятий", – заявил он.

Главная цель программы – поддержка финансирования энергоэффективных инвестиций бизнеса с целью уменьшения потребления энергии и выбросов CO₂. Ожидается, что это будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятий и защите окружающей среды.

"Средства будут распределены между двумя банками-партнерами: "Укргазбанк" – €4 млн и "Банк Львів" – €3 млн. Благодаря финансовой помощи ЕС в рамках инициативы EU4Business, направленной на компенсацию ущерба Фонду развития предпринимательства от валютных колебаний, средства банкам-партнерам и предпринимателям будут предоставляться в гривне", – говорится в релизе.

Принять участие в программе могут микро-, малые и средние предприятия, которые:

осуществляют свою деятельность более одного года;

имеют положительную кредитную историю;

их инвестиционный проект в сфере энергоэффективности должен обеспечить минимальное снижение СО₂ на 20%.

Малые и средние предприятия должны быть резидентами и вместе со своими собственниками или участниками не находиться под санкциями Украины, ЕС, Совета Безопасности ООН и Германии.

Чтобы принять участие в программе, компаниям необходимо обратиться к одному из банков-партнеров и предоставить пакет документов, на основании которых и согласно критериям приемлемости программы банк принимает решение о выдаче кредита, говорится в релизе.

Максимальная сумма кредита – до €500 тыс. в гривневом эквиваленте. Максимальный срок инвестиционного кредита – пять лет. О процентной ставке кредитов в релизе не говорится.