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Кредиты на сумму до €500 тыс. В Украине представили новую программу поддержки малого и среднего бизнеса

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В рамках программы планируют финансировать энергоэффективные инвестиции бизнеса
В рамках программы планируют финансировать энергоэффективные инвестиции бизнеса
Фото: pixabay.com

6 апреля состоялась презентация программы поддержки малого и среднего бизнеса в Украине "Добавь энергии твоему бизнесу", сообщает правительственный портал.

Как сказал замминистра финансов Украины по европейской интеграции Юрий Драганчук, речь о кредитовании бизнеса. 

"Благодаря поддержке правительства Германии и ЕС у Минфина есть возможность предложить банкам Украины и малому и среднему предпринимательству кредитный ресурс в национальной валюте на €7 млн. Это позволит уберечь предпринимателей от валютных колебаний и удержать их стабильность в аспекте энергоэффективности. В условиях российской вооруженной агрессии против Украины новая программа по финансированию энергоэффективных инвестиций "Добавь энергии твоему бизнесу" может стать спасательным жилетом для многих украинских предприятий", – заявил он. 

Главная цель программы – поддержка финансирования энергоэффективных инвестиций бизнеса с целью уменьшения потребления энергии и выбросов CO₂. Ожидается, что это будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятий и защите окружающей среды.

"Средства будут распределены между двумя банками-партнерами: "Укргазбанк" –  €4 млн и "Банк Львів" –  €3 млн. Благодаря финансовой помощи ЕС в рамках инициативы EU4Business, направленной на компенсацию ущерба Фонду развития предпринимательства от валютных колебаний, средства банкам-партнерам и предпринимателям будут предоставляться в гривне", – говорится в релизе. 

Принять участие в программе могут микро-, малые и средние предприятия, которые:

  • осуществляют свою деятельность более одного года;
  • имеют положительную кредитную историю;
  • их инвестиционный проект в сфере энергоэффективности должен обеспечить минимальное снижение СО₂ на 20%.

Малые и средние предприятия должны быть резидентами и вместе со своими собственниками или участниками не находиться под санкциями Украины, ЕС, Совета Безопасности ООН и Германии.

Чтобы принять участие в программе, компаниям необходимо обратиться к одному из банков-партнеров и предоставить пакет документов, на основании которых и согласно критериям приемлемости программы банк принимает решение о выдаче кредита, говорится в релизе. 

Максимальная сумма кредита – до €500 тыс. в гривневом эквиваленте. Максимальный срок инвестиционного кредита – пять лет. О процентной ставке кредитов в релизе не говорится.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, инвестиции, бизнес, кредиты, энергоэффективность, Минфин, ЕС
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