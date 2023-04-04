Аэрокосмическая компания Virgin Orbit Брэнсона подала заявление о банкротстве

Это заявление последовало за предыдущим заявлением компании о сокращении персонала в связи с неспособностью привлечь достаточный внесудебный капитал для продолжения ведения бизнеса на текущем уровне.

В рамках банкротства компания займется оценкой активов, чтобы выставить их на продажу. Она уже получила кредит от Virgin Investments Limited на $31,6 млн для финансирования процесса банкротства. Как только суд одобрит заявление, эти средства обеспечат Virgin Orbit необходимой ликвидностью для продолжения работы и процесса продажи бизнеса.

Virgin Orbit заявила, что нацелена на скорейшее завершение процесса продажи, чтобы внести ясность в будущее компании для ее клиентов, поставщиков и сотрудников. В промежуточный период Virgin Orbit будет продолжать свою деятельность в обычном режиме как "должник в собственности" под юрисдикцией суда по банкротству.