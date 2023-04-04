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Аэрокосмическая компания Virgin Orbit Брэнсона подала заявление о банкротстве

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Virgin Orbit была основана Брэнсоном в 2017 году
Virgin Orbit была основана Брэнсоном в 2017 году
Фото: EPA

Калифорнийская аэрокосмическая компания Virgin Orbit, которая принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону, подала заявление в суд США на банкротство. Об этом пресс-служба Virgin Orbit сообщила 4 апреля на своем сайте.

Это заявление последовало за предыдущим заявлением компании о сокращении персонала в связи с неспособностью привлечь достаточный внесудебный капитал для продолжения ведения бизнеса на текущем уровне.

В рамках банкротства компания займется оценкой активов, чтобы выставить их на продажу. Она уже получила кредит от Virgin Investments Limited на $31,6 млн для финансирования процесса банкротства. Как только суд одобрит заявление, эти средства обеспечат Virgin Orbit необходимой ликвидностью для продолжения работы и процесса продажи бизнеса.

Virgin Orbit заявила, что нацелена на скорейшее завершение процесса продажи, чтобы внести ясность в будущее компании для ее клиентов, поставщиков и сотрудников. В промежуточный период Virgin Orbit будет продолжать свою деятельность в обычном режиме как "должник в собственности" под юрисдикцией суда по банкротству.

Контекст:

Virgin Orbit была основана Брэнсоном в 2017 году, компания начала коммерческое обслуживание в 2021 году и уже доставила на орбиту коммерческие, гражданские, национальные и международные спутники. 

16 марта 2023 года Virgin Orbit приостановила свою деятельность, пытаясь справиться с кризисом финансирования. Это произошло после того, как в январе 2023 года компания не смогла осуществить первый в истории Великобритании космический запуск.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Великобритания, спутник, Калифорния, банкротство, кредиты, Virgin, активы, финансирование, миллиардер
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