Virgin Galactic начала продажу билетов на космические полеты для всех желающих

Во время полета космические туристы несколько минут пробудут в состоянии невесомости Фото: Virgin Galactic / Facebook

"Космос преображает нас. Мы планируем привлечь первую тысячу клиентов к началу коммерческого обслуживания в конце 2022 года", – заявил генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер.

Космические полеты будут стартовать с космодрома "Америка" в Нью-Мексико. Во время полета, который продлится 90 минут, астронавты ощутят ускорение до 3 Мах и несколько минут проведут в состоянии невесомости, рассматривая Землю в один из 17 иллюминаторов космического корабля.

Ранее в компании заявляли, что откладывают начало отправки туристов в космос до четвертого квартала 2022 года.