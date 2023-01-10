Первый в истории запуск космических спутников с территории Великобритании завершился неудачей из-за "аномалии"

Запуск состоялся со взлетно-посадочной полосы космодрома Корнуолл в Англии. Самолет-носитель Boeing 747, который получил название Cosmic Girl, вместе с закрепленной на нем космической ракетой LauncherOne успешно поднялся в воздух и полетел над Атлантическим океаном.
LauncherOne должна была вывести на орбиту девять спутников в интересах частных компаний и государственных учреждений, в том числе министерства обороны Великобритании и Национального управления военно-космической разведки США.
Ракета отделилась от самолета, быстро перешла на гиперзвук и успешно достигла космоса. Затем полет продолжился: были успешно разделены ступени ракеты и зажглась вторая ступень.
Однако в какой-то момент во время запуска двигателя второй ступени, когда ракета двигалась со скоростью более 11 тыс. миль/час, в системе возникла аномалия, что привело к преждевременному завершению полета.
Boeing-747, запустивший ракету, успешно приземлился в Корнуолле. Как отмечает BBC News, спутники, которые несла ракета, потеряны. Они были застрахованы, их владельцы получат компенсации.
Компания Virgin Orbit принадлежит миллиардеру Ричарду Брэнсону. В 2017 году ее выделили из Virgin Galactic – еще одной компании бизнесмена, планирующей заниматься космическим туризмом.