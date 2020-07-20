ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Лещенко лжет и лоббирует интересы ферросплавщиков – Емченко

Риторика бывшего народного депутата и действующего члена наблюдательного совета ПАО "Укрзалізниця" Сергея Лещенко полностью совпадает с риторикой ферросплавного лобби, заявила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Емченко: Сейчас всем игрокам, в том числе западным, очень важно не пойти на поводу у профессиональных политических лоббистов-манипуляторов
Емченко: Сейчас всем игрокам, в том числе западным, очень важно не пойти на поводу у профессиональных политических лоббистов-манипуляторов
Фото: womo.ua

Бывший народный депутат и действующий член наблюдательного совета ПАО "Укрзалізниця" Сергей Лещенко лоббирует интересы собственников ферросплавного бизнеса, используя откровенные манипуляции и ложь в отношении бизнеса System Capital Management (SCM). Об этом пишет директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко в колонке "Лещенко лоббирует интересы Коломойского и Пинчука", обнародованной в издании Kyiv Post в качестве реакции на публикацию Сергея Лещенко от 17 июля.

"Риторика Лещенко полностью совпадает с риторикой ферросплавного лобби. Я с легкостью могу показать это на конкретных примерах. Исходя из этого я берусь озвучить гипотезу: Лещенко лоббирует именно их интересы", – заявила Емченко.

Если использовать терминологию Лещенко, то именно ферросплавный бизнес, который принадлежит Игорю Коломойскому и Виктору Пинчуку, хочет получить в заложники украинскую энергетику, и в том числе иностранных инвесторов, которые вложили деньги в сектор возобновляемых источников, считает она.

"Лещенко, лоббируя сохранение ручного управления рынком в интересах ферросплавов (когда государство постоянно меняет правила игры), берет заложников вместе с ними. То есть на самом деле делает то, в чем обвиняет других", – отмечает директор по коммуникациям SCM.

По ее словам, ферросплавные заводы как крупнейшие потребители электроэнергии заинтересованы в заниженных регулируемых ценах на электроэнергоносители для сохранения сверхприбылей.

"Продавая продукцию своих предприятий по рыночным ценам на внешних рынках, они пытаются сохранить для своих частных немодернизированных производств заниженную регулируемую цену энергоносителей. Так формируются их, ферросплавщиков, сверхприбыли. И государственные сверхубытки", – акцентирует внимание Емченко.

Она отмечает, что в ментальности собственников ферросплавного бизнеса лоббирование всевозможных льгот с помощью политиков, журналистов и даже правоохранителей выглядит "куда более действенным инструментом повышения доходности бизнеса, чем инвестиции в модернизацию, энегоэффективность и компетенции менеджмента".

"Сейчас всем игрокам, в том числе западным, очень важно не пойти на поводу у профессиональных политических лоббистов-манипуляторов. Единственный верный путь для Украины и ее друзей за рубежом – поддерживать не фамилии, а институциональные реформы. Именно они позволят обуздать неэффективность, ставшую отличительной чертой украинской экономики", – подытожила Наталья Емченко.

Теги: инвестиции, экономика, энергетика, Сергей Лещенко, ферросплавы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото
37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка
37-летняя рэп-исполнительница Минаж ждет ребенка
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
17-летняя дочь Дугласа и Зеты-Джонс позировала в платье с глубоким декольте
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
"Если случится непоправимое – я не сломаюсь". Экс-жена Павлика рассказала о взаимоотношениях с сыном
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
Беременная Tarabarova позировала в раздельном купальнике
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Это кошмар. Я чувствую бессилие". Блум просит поклонников помолиться о его четвероногом друге
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
  Дорн спел для Spotify трек "Северное сияние" на английском
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
Вслед за Мейхер участницей "Танцев со звездами" стала еще одна экс-солистка "ВИА Гры"
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
  "Я чуть не убил свою дочь". Уэст расплакался перед избирателями в Южной Каролине
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Неубранная комната и гаджет в постели. Полякова ночью поругалась с дочерью. Видео
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Tayanna: Мы с сыном ходим дома голые. Он уже все видел, все знает
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
Пугачева "оторвалась" на вечеринке с московским адвокатом и женой экс-помощника Путина
  "Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
"Ну такое". Пресс-секретарь Зеленского рассказала о своем бойфренде
  Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Kazka, Кароль, Билык, Повалий, Витер. В Витебске состоялся "День Украины". Видео
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
Букингемский дворец обнародовал свадебные снимки принцессы Беатрис. Фото
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
"Вручила сумочку и сказала: "Теперь ты красавчик". Николаев в женской шляпе рассказал о своем стилисте
  Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
Пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала, чем будет заниматься после ухода с должности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS