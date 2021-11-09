Львовский горсовет продает землю на электронном аукционе

Во Львовском горсовете заявили, что "электронные торги – не только требование закона, это еще и потребность времени" Фото: depositphotos.com

Зарегистрироваться на торги и купить землю можно по ссылкам: лот 1 (2,7 га), лот 2 (15,14 га).

В компании уточнили, что целевое назначение обоих участков – для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных строений и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности.

Индустриальный парк или промзона "Сигнивка" – это территория в районе улицы Северной общей площадью более 92 га. Логистические преимущества промзоны заключаются в ее близости к главным транспортным путям сообщения, которые ведут к границе с ЕC, сказано в сопроводительных документах к лотам. Инфраструктура и коммуникации в промзоне представлены трансформаторной подстанцией мощностью 4 МВт, водопроводом продуктивностью 11,6 тыс. м3 в сутки, канализационной сетью для дождевых вод, бытовых и технологический стоков, газовой сетью мощностью 8,4 тыс. м3 в час, городским автобусным сообщением с другими районами и центром города Львова.

Комментируя будущий аукцион, заместитель Львовского городского головы Любомир Зубач заявлял, что "электронные торги – не только требование закона, это еще и потребность времени", пишет "Интерфакс-Украина".

"Ведь, собственно, такая площадка для продажи – не просто конкурентно и прозрачно. Она позволяет привлечь покупателей не только из Львова, но и из других городов… Да и сам опыт земельных продаж в ProZorro станет успешным для департамента градостроительства", – отметил Зубач.

В горсовете напомнили что во Львове с 2018 года действует "Программа перспективного развития промышленных зон Львова", которая охватывает территории "Сигнивка" и "Рясне-2". Площадь промзоны составляет 12 промышленных земельных участков. В 2019 году один из участков был продан на аукционе за 85,5 млн грн. На нем будет строить завод компания "Дунапак", производящая гофрокартонную упаковку.