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Львовский горсовет продает землю на электронном аукционе

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Во Львовском горсовете заявили, что "электронные торги не только требование закона, это еще и потребность времени"
Во Львовском горсовете заявили, что "электронные торги – не только требование закона, это еще и потребность времени"
Фото: depositphotos.com

23 и 24 ноября в электронной торговой системе госпредприятия "ProZorro.Продажи" состоятся торги по продаже двух участков земли в промышленной зоне Львова "Сигнивка". Общая площадь участков – около 18 га, сообщили на сайте компании UBIZ.ua.

Зарегистрироваться на торги и купить землю можно по ссылкам: лот 1 (2,7 га), лот 2 (15,14 га). 

В компании уточнили, что целевое назначение обоих участков – для размещения и эксплуатации основных, подсобных и вспомогательных строений и сооружений предприятий перерабатывающей, машиностроительной и другой промышленности. 

Индустриальный парк или промзона "Сигнивка" – это территория в районе улицы Северной общей площадью более 92 га. Логистические преимущества промзоны заключаются в ее близости к главным транспортным путям сообщения, которые ведут к границе с ЕC, сказано в сопроводительных документах к лотам. Инфраструктура и коммуникации в промзоне представлены трансформаторной подстанцией мощностью 4 МВт, водопроводом продуктивностью 11,6 тыс. м3 в сутки, канализационной сетью для дождевых вод,  бытовых и технологический стоков, газовой сетью мощностью 8,4 тыс. м3 в час, городским автобусным сообщением с другими районами и центром города Львова. 

Комментируя будущий аукцион, заместитель Львовского городского головы Любомир Зубач заявлял, что "электронные торги – не только требование закона, это еще и потребность времени", пишет "Интерфакс-Украина".

"Ведь, собственно, такая площадка для продажи – не просто конкурентно и прозрачно. Она позволяет привлечь покупателей не только из Львова, но и из других городов… Да и сам опыт земельных продаж в ProZorro станет успешным для департамента градостроительства", – отметил Зубач.

В горсовете напомнили что во Львове с 2018 года действует "Программа перспективного развития промышленных зон Львова", которая охватывает территории "Сигнивка" и "Рясне-2". Площадь промзоны составляет 12 промышленных земельных участков. В 2019 году один из участков был продан на аукционе за 85,5 млн грн. На нем будет строить завод компания "Дунапак", производящая гофрокартонную упаковку.

Теги: Львов, электронные торги, земельный участок, ProZorro, Любомир Зубач, Львовский горсовет, продажа
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