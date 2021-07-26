"Метинвест" покупает обанкротившийся Днепровский меткомбинат за рекордные 9,17 млрд грн

Заявки принимались до 25 июля, аукцион был назначен на 26 июля, но так как на него подали только одну заявка, победителя определили без торгов.

Арбитражный управляющий Алексей Сокол выставил на торги ПАО "ДМК" по начальной цене 8 млрд 395,39 млн грн.

ДМК находился в процессе санации в рамках банкротства. В "Метинвесте" подчеркнули, что без этой сделки завод ожидала остановка и закрытие.