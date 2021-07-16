"Метинвест" начинает строительство в Мариуполе университетского городка "Метинвест Политехника"

В сентябре 2022 года университет откроет свои двери для первых студентов Фото: metinvestholding.com

"Дизайн-проект учебного корпуса разработало нидерландское бюро MASA Architects архитектора Хироки Мацууры. В 12-этажном корпусе общей площадью около 11 000 м2 разместятся 15 лабораторий, конференц-зал на 400 человек, лекционные аудитории, современная техническая библиотека, аудитории для изучения компьютерных наук. Здание университета будет построено по самым современным технологиям из стали "Метинвеста", – сказано в сообщении.

Спортивный комплекс и парк будут открыты для всех жителей Мариуполя, концепция общественного пространства сейчас разрабатывается, сообщили в пресс-службе. Там добавили, что вуз уже получил необходимые для начала работ разрешительные документы: утвержден проект землеотвода, подписан договор аренды земельного участка, получено разрешение на проведение подготовительных работ и положительное заключение строительной экспертизы проекта, поданы документы на получение разрешения на строительно-монтажные работы.

В городке разместится также шестиэтажное общежитие для студентов общей площадью около 6 тысяч м2.

"Проект предусматривает блочную систему комнат: в каждом блоке на две-три комнаты будет своя кухня-столовая и санузел. В общежитии также запланированы тренажерный и фитнес-залы, медкабинет и прачечная", – сообщили в компании.

В сентябре 2022 года университет откроет свои двери для первых студентов, рассказал генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

"Метинвест Политехника" – грандиозный образовательный и инфраструктурный проект. Для Мариуполя – это привлечение в город талантливой молодежи, для страны – новое качество образования, для будущих студентов – востребованные профессии и гарантия трудоустройства. Ничто не помешает нам построить университет мечты, которого еще не было в Украине. Уверен, что первые студенты бакалавриата, набор которых планируется в сентябре 2022 года, будут учиться уже в новом современном корпусе", – заявил Рыженков.