ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Метинвест" в 2021 году инвестировал в обновление производственных мощностей более 4,2 млрд грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Северный горно-обогатительный комбинат получил два американских гусеничных бульдозера Cat D9R
Северный горно-обогатительный комбинат получил два американских гусеничных бульдозера Cat D9R
Фото: unian.net

Для Северного горно-обогатительного комбината в 2021 году группа "Метинвест" приобрела карьерный экскаватор с вместимостью ковша 12 м³, уникальный станок контурного бурения и шесть гусеничных бульдозеров, рассказал в комментарии УНИАН гендиректор ГОК Андрей Скачков.

"Эти проекты направлены на стабильную работу комбината, улучшение условий труда наших работников. На обновление производственных мощностей в 2021 году компания "Метинвест" направила более 4,2 млрд грн", – отметил Скачков. 

Он также сообщил, что в 2021 году провели капремонт секции первой рудообогатительной фабрики и ввели в опытно-промышленную эксплуатацию скальный тракт циклично-поточной технологии в Первомайском карьере. 

В новом году Северный горно-обогатительный комбинат получил два американских гусеничных бульдозера Cat D9R, которые за смену могут могут проложить от 400 до 1200 м карьерных дорог. На покупку "Метинвест" направил 190 млн грн. 

Теги: инвестиции, Метинвест, технологии, дороги, карьер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
Похудевшая на 10 кг Джамала рассказала, что делает, чтобы снова не набрать вес
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
"Уже завтра еду". "Непростое решение" вынудило певицу alyona alyona запаковать в сумки свои вещи
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
Путешествующий по джунглям Бадоев отравился в свой день рождения
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Работы над собой я провела много". 47-летняя Мозговая сравнила свои фото до и после похудения на 22 кг
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Завлекательно", "Это красиво". 26-летняя участница "Танцев" Русина позировала на лестнице без белья
"Волшебная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Волшебная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь вблизи
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Какие стройные и длинные". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару развела ноги перед камерой
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Это непростая история". Министр Ткаченко заявил, что спустя семь лет жизни в браке им с женой пришлось пройти через испытания
"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова
"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова
"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели
"Вообще голая! Ни стыда, ни совести". 45-летняя Волочкова снялась в постели
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками
"Сладкая". 52-летняя Лопес широко развела ноги перед камерой во время общения с поклонниками
"Самая красивая попа". Глюк'oZa позировала пятой точкой к объективу
"Самая красивая попа". Глюк'oZa позировала пятой точкой к объективу
"Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша". Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика
"Крис, мы тебя поздравляем. Катя и твой братик Миша". Репяхова показала, как выглядит взрослая дочь Виктора Павлика
"Женщина в далеко не хорошей форме". Украинский стриптизер Суровцев раскритиковал откровенные фото 40-летней Спирс
"Женщина в далеко не хорошей форме". Украинский стриптизер Суровцев раскритиковал откровенные фото 40-летней Спирс
Кекс с хурмой. Рецепт сезонной выпечки
Кекс с хурмой. Рецепт сезонной выпечки
"Слишком много тела. Оставьте его для мужа". Экс-возлюбленная Козловского Рамина надела плавки с вырезами на лобке
"Слишком много тела. Оставьте его для мужа". Экс-возлюбленная Козловского Рамина надела плавки с вырезами на лобке
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Уехавший за границу Богдан обратился в соцсетях за помощью (354365)
2
"Самая гостеприимная вагина", "Вот это булки". Волочкова позировала в море и засветила соски в мокром купальнике (143376)
3
"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась голой (50527)
4
"Волочкова тоже любит такие позы". Асмус широко развела ноги в аэропорту в Дубае (30421)
5
Лобода показала пышную грудь, которая едва не выпала из тесного топа-бюстье (30181)
6
"Порнозвезда", "Вам бы похудеть на 20 кг". Каменских показала фигуру в облегающем прозрачном платье (26901)
7
"Такая горячая, сексуальная малышка". 52-летняя Лопес показала идеальный пресс в сетчатых колготках (26232)
8
40-летняя Спирс разозлила жениха, выложив в сеть фото в красных стрингах без бюстгальтера (24536)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS