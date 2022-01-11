"Метинвест" в 2021 году инвестировал в обновление производственных мощностей более 4,2 млрд грн

"Эти проекты направлены на стабильную работу комбината, улучшение условий труда наших работников. На обновление производственных мощностей в 2021 году компания "Метинвест" направила более 4,2 млрд грн", – отметил Скачков.

Он также сообщил, что в 2021 году провели капремонт секции первой рудообогатительной фабрики и ввели в опытно-промышленную эксплуатацию скальный тракт циклично-поточной технологии в Первомайском карьере.

В новом году Северный горно-обогатительный комбинат получил два американских гусеничных бульдозера Cat D9R, которые за смену могут могут проложить от 400 до 1200 м карьерных дорог. На покупку "Метинвест" направил 190 млн грн.