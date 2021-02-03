"Метинвест" вложил 8 млрд грн в экологию Кривого Рога за 2020 год – заявление компании

Группа "Метинвест" направила инвестиции на мероприятия по минимизации влияния производства на окружающую среду.

В Кривом Роге работают входящие в группу Ингулецкий, Северный и Центральный горно-обогатительные комбинаты Фото: Метінвест / Facebook

Группа "Метинвест" заявила в Facebook 2 февраля, что ее предприятия в Кривом Роге в 2020 году инвестировали 8 млрд грн в экологические проекты.

В сообщении компания перечислила природоохранные мероприятия, которые провела в прошлом году:

применение бестротиловых взрывчатых веществ и торфогидроксидного реагента в карьерах;

системное орошение забоев, технологических и городских дорог;

обновление и капитальный ремонт газоочистительного оборудования;

применение инновационных веществ на основе полимеров для закрепления песков хвостохранилищ;

биологическая рекультивация с применением зерновых культур для уменьшения пыления хвостохранилищ;

озеленение санитарно-защитных зон и промышленных площадок.

"Предприятия группы в Кривом Роге реализуют программу для сохранения воздушной среды, водных и земельных ресурсов, рационально используют отходы производства", – сказано в заявлении.

В Кривом Роге работают входящие в группу Ингулецкий, Северный и Центральный горно-обогатительные комбинаты.

ООО "Метинвест Холдинг" – управляющая компания группы "Метинвест". Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.