"Метинвест" начал строительство 345 новых кислородных точек в больницах Мариуполя

Проект обойдется в более чем 70 млн грн, после его завершения в Мариуполе будет около 700 больничных коек с обеспечением кислородом.

Компания "Метинвест" начала строительство дополнительных 345 кислородных точек в больницах Мариуполя, сообщает со ссылкой на пресс-службу предприятия "Обозреватель".

"Мы получаем необходимый кислород в госпитальные базы. Установив три рампы в городской больнице №9, мы завершили второй этап по оборудованию кислородных точек в наших лечебных заведениях. В каждой из них находится 60 кислородных баллонов. Совместными усилиями мы противостоим пандемии COVID-19 и боремся за жизнь каждого мариупольца", – рассказал заместитель городского головы Мариуполя Михаил Когут.

Реконструкция системы кислородоснабжения идет в городских больницах №1 и №9, завершение работ запланировано на февраль – добавится еще 285 точек кислорода. По информации пресс-службы, уже проложено шесть километров кислородопровода и оборудованы кислородные точки в отделениях. Также возле больниц установят криоцилиндры с наружными испарителями и построят новые газораспределительные станции.

В компании сообщили, что в городской больнице №4 также будет построена новая газораспределительная станция и подключены 60 дополнительных кислородных точек.

"В прошлом году группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова направила финансирование на строительство кислородных постов, оперативно обустроив более 300 точек подачи кислорода к больничным койкам в четырех больницах, лечащих больных с коронавирусом. И на этом компания не останавливается. Видя положительную динамику, мы приняли решение о дополнительном строительстве еще 345 точек подключения кислорода, необходимого медикам для спасения жизни пациентов", – заявил гендиректор компании Юрий Рыженков.

Проект обойдется в более чем 70 млн грн, после его завершения в Мариуполе будет около 700 больничных коек с обеспечением кислородом.