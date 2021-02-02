Среди стран Европы Украина за месяц опустилась на четыре позиции по уровню смертности от COVID-19 – данные Минздрава

В конце декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что по числу смертей от COVID-19 на 1 млн населения страна находится на 30-м месте в Европе. 2 февраля, по его данным, Украина уже 34-я.

От COVID-19 в Украине скончалось почти 23 тыс. человек Фото: ЕРА

Украина находится на 34-м месте в Европе по смертности от коронавирусной инфекции на 1 млн населения. Об этом на брифинге 2 февраля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"На сегодняшний день мы находимся по уровню смертности на 1 млн человек на 34-м месте в Европе. У нас почти в три раза меньше смертность, чем, например, в Великобритании, или в 2,5 раза меньше, чем во Франции", – сказал он.

Министр считает это "результатом нашей совместной работы".

31 декабря 2020 года Степанов говорил, что по смертности на 1 млн населения Украина находится на 30-м месте в Европе.

На 2 февраля в Украине подтвердили 1 223 879 случаев коронавирусной инфекции, из них 2394 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 22 924 пациента (+156), выздоровело 1 035 372 человека.