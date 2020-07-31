Минфин Украины заявил об успешных расчетах по новым 12-летним еврооблигациям

Общая сумма еврооблигаций с погашением в 2021 году составила $974 млн, а еврооблигаций с погашением в 2022 году – $1,013 млрд.

Наибольший спрос на украинские еврооблигации был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского союза Фото: depositphotos.com

30 июля Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям на сумму $2 млрд, с процентной ставкой 7,253% и с погашением в 2033 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Также объявлено о завершении обмена еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году и еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году. Все они находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

Общая сумма еврооблигаций с погашением в 2021 году составила $974 млн, а еврооблигаций с погашением в 2022 году – $1,013 млрд.

"Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций – их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно. Сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла $7 млрд от более чем 200 инвесторов со всего мира", – сообщили в министерстве.

Минфин Украины на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа 23 июня привлек в бюджет 6,22 млрд грн, снизив ставки по всем инструментам. Спрос наблюдался на гособлигации со сроком обращения один и два года.

16 июня Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн.