Минфин Украины рассказал о размещении облигаций до 2033 года

Министерство финансов Украины рассказало, что поступления от нового выпуска частично пойдут на выкуп еврооблигаций с погашением в 2021-м и 2022 годах доходностью на сумму $846,15 млн. Рейтинговые агентства Standard & Poor's и Fitch присвоят новому выпуску рейтинги B.

Министерство финансов Украины объявило 24 июля о размещении новых еврооблигаций с погашением в 2033 году на сумму $2 млрд с доходностью 7,253%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги B рейтинговыми агентствами Standard & Poor's и Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 июля", – говорится в сообщении Минфина.

Частично поступления от нового выпуска используют для выкупа еврооблигаций с погашением в 2021-м и 2022 годах доходностью 7,75% годовых на общую сумму $846,15 млн.

"Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для снижения рисков рефинансирования", – цитирует пресс-служба министерства комментарий главы Минфина Сергея Марченко.

По его словам, эта транзакция дополняет максимизацию объема льготного финансирования, чтобы обеспечить достаточный запас ликвидности.

Организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Минфин Украины на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа 23 июня привлек в бюджет 6,22 млрд грн, снизив ставки по всем инструментам. Спрос наблюдался на гособлигации со сроком обращения один и два года.

16 июня Минфин Украины снизил ставку по облигациям госзайма до рекордно низкого уровня и привлек в бюджет 1,96 млрд грн.

По прогнозам правительства Украины, ВВП Украины в 2020 году упадет на 4,8%, инфляция составит 6,8%. Согласно прогнозу МВФ, ВВП упадет на 7,7%, рост потребительских цен будет на уровне 4,5%.