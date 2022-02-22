На подъезде к КПП "Ягодин" начался ремонт трассы М-07 по программе "Большое строительство"

Автодорога, на которой проводятся работы, служит подъездом к международному пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской государственной границе. Сейчас дорожники фрезеруют изношенное дорожное покрытие левого проезда и проводят земляные работы вблизи села Рымачи. Как отмечают в Волынском автодоре, автодорога М-07 выступает одной из важнейших транспортных артерий области.
"Этот автомобильный путь совмещается с транспортным коридором Балтийское море – Черное море, является частью международной автомагистрали Е373 и обеспечивает движение транзитного транспорта в международный пункт пропуска "Ягодин" (Украина) – "Дорогуск" (Польша)", – подчеркнули в облавтодоре.
После ремонта у дороги будут все параметры автотрассы первой категории.
"К реализации этого амбициозного плана сегодня приступили", – добавили в ведомстве.
Также дорожники отметили, что в этом году планируется реконструкция 7 км автодороги М-07 между населенными пунктами Руда и Хворостов и 18 км "варшавки" на участке Любомль – Ягодин в рамках текущего среднего ремонта.
Заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко заявлял в Facebook, что до 2024 года планируется обновить в общей сложности 24 тыс. км дорог по всей Украине.