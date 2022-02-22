На подъезде к КПП "Ягодин" начался ремонт трассы М-07 по программе "Большое строительство"

После ремонта у дороги будут все параметры автотрассы первой категории Фото: Служба автомобільних доріг у Волинській області / Facebook

Автодорога, на которой проводятся работы, служит подъездом к международному пункту пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской государственной границе. Сейчас дорожники фрезеруют изношенное дорожное покрытие левого проезда и проводят земляные работы вблизи села Рымачи. Как отмечают в Волынском автодоре, автодорога М-07 выступает одной из важнейших транспортных артерий области.

"Этот автомобильный путь совмещается с транспортным коридором Балтийское море – Черное море, является частью международной автомагистрали Е373 и обеспечивает движение транзитного транспорта в международный пункт пропуска "Ягодин" (Украина) – "Дорогуск" (Польша)", – подчеркнули в облавтодоре.

После ремонта у дороги будут все параметры автотрассы первой категории.

"К реализации этого амбициозного плана сегодня приступили", – добавили в ведомстве.

Также дорожники отметили, что в этом году планируется реконструкция 7 км автодороги М-07 между населенными пунктами Руда и Хворостов и 18 км "варшавки" на участке Любомль – Ягодин в рамках текущего среднего ремонта.