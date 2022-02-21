В результате "Большой термомодернизации" в 2022 году платежки за тепло уменьшатся на 60% для жителей 6 тыс. домов – ОП

По словам Тимошенко, проект термомодернизации является следующим шагом после выполнения меморандума о неповышении тарифов на тепло для населения, который был заключен на Конгрессе местных и региональных властей в начале отопительного сезона.

"В этом году мы запланировали 6 тыс. термомодернизированных домов. Что это даст? Фактически мы уменьшаем платежи людей в этих 6 тыс. домов на 60%. Мы уменьшаем потребление газа на 437 млн м³. Это проект, о котором говорил каждый глава общины, каждый мэр большого областного города. Это то, что нам нужно", – сказал замглавы ОП.

Фото: Велике будівництво / Facebook

Он напомнил о других инфраструктурных проектах, которые будут реализовываться во всех областях в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

"Наши амбициозные планы по программе "Большое строительство" на этот год – это 5500 км дорог государственного значения, это практически 1500 км местных дорог, это 282 образовательных учреждения (реконструированы или построены), 68 медицинских заведений, 339 спортивных объектов и 6848 спортивных площадок практически по всей стране", – сообщил Тимошенко, который также является координатором данной программы.