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Производители тепла из альтернативных источников заявили об угрозе для отопления социальных объектов Киева из-за ценовой дискриминации

 
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По мнению представителей отрасли, решение проблемы с отоплением зависит от действий киевских чиновников
По мнению представителей отрасли, решение проблемы с отоплением зависит от действий киевских чиновников
Фото: depositphotos.com

Производители альтернативной теплоэнергии вынуждены в разгар отопительного сезона расторгать контракты с бюджетными организациями Киева – поликлиниками и больницами Министерства здравоохранения, Ботаническим садом Национальной академии наук, детскими садами Министерства образования и другими учреждениями. К такому шагу, по словам представителей отрасли, их вынуждают дискриминационные манипуляции в ценах. Об этом они рассказали на круглом столе, который прошел 10 февраля.

"Тариф на тепло из древесины и растительных пеллет, шелухи подсолнечника, торфа и т.д. втрое дешевле аналогичного газа. КГГА вместе с Госэнергоэффективности определило, что он должен составлять на 10% дешевле официального тарифа для тепла из газа – 1398 грн/Гкал. Но на самом деле в Киеве нет таких цен", – заявил владелец компании ООО "Биотранс" Василий Якубовский.

По словам экономического обозревателя Владимира Полевого, за услуги производителей тепла из альтернативных источников платят не из бюджета Киева, однако цены на тепло административно устанавливаются киевскими городскими властями.

"Рыночная стоимость газа на 21 января 2022 года – 34 тыс грн/тыс. м³. То есть если покупать сегодня газ на рынке и сжигать его в котельных, то без учета теплопотерь, логистики и административных затрат на персонал и аренду на производство 1 Гкал тепла нужно купить газа на 4250 грн. При этом в Украине сжигают российский газ, цены на который растут. Сегодня из альтернативных источников производят тепло, эквивалентное экономии 1 млрд м³ газа, и этот потенциал можно наращивать", – отметил эксперт.

По мнению представителей отрасли, решение проблемы зависит от действий киевских чиновников.

"Ситуация является прямым следствием манипуляции фактами и статистикой со стороны столичных чиновников, а Госэнергоэффективности, в свою очередь, установило заниженный средневзвешенный тариф для Киева, который является базой для установления цены на тепло из альтернативных источников. Если вопрос не будет в кратчайшие сроки рассмотрен регуляторными органами, мы, производители альтернативной теплоэнергии, вынуждены будем идти на разрыв контрактов в разгар отопительного сезона", – сказал Якубовский.

ВИДЕО
Видео: Агентство PR advice / YouTube
Теги: Киев, газ, КГГА, отопление, цены, дискриминация, Госэнергоэффективности
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