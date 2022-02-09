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В Киеве за 11 млн грн обновят систему оповещения на случай чрезвычайной ситуации

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Столичные власти планируют обновить системы оповещения населения по образцу стран Запада
Столичные власти планируют обновить системы оповещения населения по образцу стран Запада
Фото: depositphotos.com

Власти Киева выделили из столичного бюджета 11 млн грн на начало обновления системы оповещения жителей столицы в случае чрезвычайной ситуации. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В 2021 году были разработаны концепт и проект системы оповещения по образцу подобных систем в городах Польши, Нидерландов, США и Германии.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что некоторые элементы системы оповещения в Киеве, несмотря на их рабочее состояние, не модернизировались десятки лет. Новая система будет включать более широкий перечень каналов коммуникации, возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы.

Чиновник добавил, что столичные власти планируют обновить инструкции для разных групп населения относительно порядка действий в случае чрезвычайной ситуации. Также инструкции разработают для детсадов, школ, больниц и так далее.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее".

В начале декабря на фоне информации о возобновлении наращивания РФ численности своих войск у границы с Украиной сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проверили состояние простейших гражданских бомбоубежищ в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах Киева. 

В Киеве прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен. О датах и времени включения сирен власти обещают сообщать заблаговременно в соцсетях или на сайте столичной горгосадминистрации.

Теги: Россия, Киев, КГГА, агрессия, вторжение, Петр Пантелеев, страна-агрессор, российская агрессия
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