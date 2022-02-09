В Киеве за 11 млн грн обновят систему оповещения на случай чрезвычайной ситуации

В 2021 году были разработаны концепт и проект системы оповещения по образцу подобных систем в городах Польши, Нидерландов, США и Германии.

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев отметил, что некоторые элементы системы оповещения в Киеве, несмотря на их рабочее состояние, не модернизировались десятки лет. Новая система будет включать более широкий перечень каналов коммуникации, возможность дифференцированных сигналов для разных территорий и групп населения в зависимости от угрозы.

Чиновник добавил, что столичные власти планируют обновить инструкции для разных групп населения относительно порядка действий в случае чрезвычайной ситуации. Также инструкции разработают для детсадов, школ, больниц и так далее.