Ющенко обратился к украинцам на фоне возможного вторжения России

Третий президент рассказал, что должно стать основным приоритетом для украинцев в трудные времена Фото: Віктор Ющенко / Facebook

Ющенко призвал украинцев объединиться для создания сильного государства.

"Мы переживаем сегодня трудные времена, но я убежден, величавые и знаковые. Как никогда раньше, сегодня нужно наше единство, наша консолидированность в вопросе создания сильной Украины. Наша сила – это единство вокруг родного государства. Государство не строится завтра или послезавтра – государство строится сегодня!" – написал он.

Третий президент подчеркнул, что основными приоритетами для украинцев должны быть безопасность, стабильность в государстве и защита украинской демократии и свободы.

"Я призываю всех соотечественников к спокойствию и прошу все украинское общество объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности", – отметил Ющенко.