Ющенко обратился к украинцам на фоне возможного вторжения России

Ющенко призвал украинцев объединиться для создания сильного государства.
"Мы переживаем сегодня трудные времена, но я убежден, величавые и знаковые. Как никогда раньше, сегодня нужно наше единство, наша консолидированность в вопросе создания сильной Украины. Наша сила – это единство вокруг родного государства. Государство не строится завтра или послезавтра – государство строится сегодня!" – написал он.
Третий президент подчеркнул, что основными приоритетами для украинцев должны быть безопасность, стабильность в государстве и защита украинской демократии и свободы.
"Я призываю всех соотечественников к спокойствию и прошу все украинское общество объединиться вокруг национальных ценностей и украинской государственности", – отметил Ющенко.
Виктор Ющенко – третий президент Украины. Он занимал пост с 2005-го по 2010 год.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявлял, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению.
8 февраля Резников сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Республики Беларусь и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.