ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

На RT показали пропагандистский фильм об Украине. СМИ выяснили, как Ющенко уговорили дать для него комментарий

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ющенко отказался комментировать ситуацию. По данным СМИ, его обманным путем уговорили дать комментарий пропагандистам
Ющенко отказался комментировать ситуацию. По данным СМИ, его обманным путем уговорили дать комментарий пропагандистам
Скриншот: RTД на русском / YouTube

Российский пропагандистский канал RT показал фильм "Бесконечное настоящее. Украина: 30 лет независимости". Его выпустили на YouTube-канале документальных фильмов RT 8 ноября.

В фильме снялись третий президент Украины Виктор Ющенко, экс-глава Верховной Рады Александр Мороз, экс-премьер-министр Валерий Пустовойтенко, а также нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин, внефракционный депутат Андрей Деркач, который находится под санкциями США и Украины, блогер Анатолий Шарий, который тоже находится в Украине под санкциями и разыскивается СБУ

RT показал фильм, снятый к 30-летию независимости Украины компанией Global 3 Pictures, основателем которой является режиссер и продюсер Игорь Лопатенок, отмечает "Детектор медіа". Это уже четвертый фильм, где Лопатенок продвигает пророссийские нарративы в отношении Украины, подчеркивает издание. 

Лопатенок также был продюсером фильма "Интервью Путина". В трех фильмах Лопатенка об Украине и фильме о российском президенте Владимире Путине режиссером был Оливер Стоун. 

Для Симоны Пападопулос это была первая работа в качестве интервьюера, о чем она сама писала в Twitter. Пападопулос – жена Джорджа Пападопулоса, бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа, курировавшего внешнюю политику, пишет sprotyv.info.

По данным "ВВС News Україна", Ющенко обманом уговорили дать интервью пропагандистам. 

"Они получили интервью с Ющенко путем обмана", – сказал собеседник журналистов, близкий к экс-президенту. Сам Ющенко не стал комментировать ситуацию. По данным "ВВС News Україна", официальный запрос на интервью Ющенко пришел от американской компании.

"В этом письме подробно описано, каким будет фильм, назывались ожидаемые участники. После выхода фильма стало понятно, что в запросе были названы не все герои фильма. В то же время назывались как будущие собеседники экс-президенты Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Однако в фильме их интервью нет, поскольку Леонид Кравчук к тому времени уже был на лечении, а Леонид Кучма, вероятно, отказался", – говорится в статье.

Контекст:

30-ю годовщину независимости Украина отметила 24 августа. 

В Украине вещание RT запрещено с 2014 года из-за распространения пропаганды войны. Также каналы группы RT запрещены в Литве и Латвии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Леонид Кравчук, Виктор Ющенко, Леонид Кучма, Александр Мороз, пропаганда, Ренат Кузьмин, Russia Today, Андрей Деркач, Оливер Стоун, Анатолий Шарий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Обменяться эндорфинами, слиться в экстазе". Певица Теона Контридзе призвала киевлян не надевать на ее концерт каблуки
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Самая красивая русалочка". Ариана Гранде впечатлила сеть необычным "морским" платьем
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Яблоко от яблони недалеко падает". 64-летняя Мелани Гриффит восхитила сеть фото с дочерью
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
"Я собирался удовлетворить эту женщину или умереть". Уилл Смит рассказал о сексе с женой
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру
Кличко рассказал, как его сын не хотел идти в гости к Шварценеггеру G
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Алек Болдуин призвал полицию контролировать использование оружия на съемках
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье
Кличко: Младший сын забрал у меня титул самого высокого в семье G
Дмитрий ГОРДОН
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
"Королева фоток из спальни". Бритни Спирс в стрингах крупным планом показала пятую точку
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
Дэвид Бекхэм показал, как нарисовал новогоднюю картину, но не рукой, а другой частью тела
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Рыцарь печального образа", "А писать-то как в этих латах?" 62-летний Невзоров примерил металлические сапоги до паха
"Сальму в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сальму – в президенты всей планеты!" 55-летняя Хайек показала, как выглядит в образе политика
"Сладуны". Каменских перед камерой страстно поцеловала оголенного Потапа
"Сладуны". Каменских перед камерой страстно поцеловала оголенного Потапа
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
"Королева красоты", "Венера". Мейхер засветила внутреннюю часть бедра в огромном разрезе
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
Сладкие плюшки. Рецепт от жены Петросяна
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
  "Такая сочная", "Повезло ее мужику", "По-моему, она поправилась". Maruv станцевала в прозрачном боди
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
"После самой большой любви всегда хочется вырезать сердце". Седокова обнародовала откровенный пост
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (149056)
2
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (65909)
3
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски (62105)
4
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (54948)
5
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку (45129)
6
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото (38482)
7
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа (26952)
8
"Да что ж за страх такой?", "Ужас, какие грабли!" Волочкова крупным планом показала свои стопы (25469)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS