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На территории Украины сосредоточены залежи 22 из 30 полезных ископаемых, входящих в перечень критических для ЕС – Шмигаль

Как отметил Шмыгаль, Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства в добывающей сфере
Как отметил Шмыгаль, Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства в добывающей сфере
Фото: kmu.gov.ua

Украина готова совместно с ЕС будет прилагать усилия для достижения полной независимости от российских ресурсов. Об этом 16 ноября заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время выступления на бизнес-форуме по стратегическому партнерству в сырьевой сфере Украина–ЕС в рамках Европейской недели сырья 2022, его цитирует пресс-служба Кабмина.

Шмигаль отметил, что в 2021 году Украина входила в топ-10 стран по добыче титана, железной руды, каолина, марганца, циркония, графита. Среди 120 видов потребляемых в мире полезных ископаемых в недрах Украины обнаружено 117. Более того, на территории Украины сосредоточены залежи 22 из 30 полезных ископаемых, входящих в перечень критических для ЕС.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что Украина остается преданной зеленому переходу и достижению целей Европейского зеленого курса.

"Послевоенное восстановление страны будет основываться на развитии чистых технологий с соблюдением лучших стандартов ЕС. Мы готовы совместно с Европейской комиссией и заинтересованными сторонами работать над разными инициативами по усилению ресурсной безопасности Европы", – отметил премьер-министр.

Как отметил Шмыгаль, Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства в добывающей сфере и интегрированной частью единых с Европейским Союзом промышленных цепей.

Премьер-министр убежден, что Украина должна быть неотъемлемой составляющей Стратегии ЕС в сфере сырья до 2030 года, утверждение которой должно состояться до апреля 2023 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, энергетика, Европейский союз, Европа, Денис Шмыгаль
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