На территории Украины сосредоточены залежи 22 из 30 полезных ископаемых, входящих в перечень критических для ЕС – Шмигаль

Как отметил Шмыгаль, Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства в добывающей сфере Фото: kmu.gov.ua

Шмигаль отметил, что в 2021 году Украина входила в топ-10 стран по добыче титана, железной руды, каолина, марганца, циркония, графита. Среди 120 видов потребляемых в мире полезных ископаемых в недрах Украины обнаружено 117. Более того, на территории Украины сосредоточены залежи 22 из 30 полезных ископаемых, входящих в перечень критических для ЕС.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что Украина остается преданной зеленому переходу и достижению целей Европейского зеленого курса.

"Послевоенное восстановление страны будет основываться на развитии чистых технологий с соблюдением лучших стандартов ЕС. Мы готовы совместно с Европейской комиссией и заинтересованными сторонами работать над разными инициативами по усилению ресурсной безопасности Европы", – отметил премьер-министр.

Как отметил Шмыгаль, Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства в добывающей сфере и интегрированной частью единых с Европейским Союзом промышленных цепей.

Премьер-министр убежден, что Украина должна быть неотъемлемой составляющей Стратегии ЕС в сфере сырья до 2030 года, утверждение которой должно состояться до апреля 2023 года.