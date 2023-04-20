НАБУ начало производство по делу Одесского припортового завода по инициативе Дубинского – СМИ

В “Агро Газ Трейдинг” заявили, что их работа с “Одесским припортовым заводом была полностью прозрачна и законна Фото: unn.com.ua

Редакция отмечает, что инициатива Дубинского может быть связана с интересами бизнесмена Игоря Коломойского.

"В самой компании предполагают, что такие действия со стороны нардепа предположительно обусловлены тем, что компанию "Укрнефтебурение", связанную с бизнесменом Игорем Коломойским, в 2020 году не допустили к сотрудничеству с Одесским припортовым заводом из-за неконкурентных действий", – сказано в материале.

Агентство цитирует заявление Одесского припортового завода, выпущенное в марте 2020 года. Новость о заявлении публиковало "Суспільне".

"При предложенной компанией "Укрнефтебурение" цене в $77 за тонну карбамида и $39,5 за тонну аммиака невозможно обеспечивать безубыточную бизнес-модель (...) завышенное ценовое предложение создавало риск невыполнения давальцем собственных контрактных обязательств, следствием чего были бы регулярные остановки производственного процесса на Одесском припортовом заводе", – отмечали на ОПЗ.

В материалах НАБУ сказано, что попытки провести конкурс срывались руководством ФГИУ и лояльным к фонду руководством завода, пишет агентство.

"Как известно, сегодня компания "Укрнефтебурение", в интересах которой и было начато уголовное производство по "делу Сенниченко", находится под арестом и передана на баланс АРМА из-за того, что пользовалась противоправным спецразрешением на добычу нефти, газа и конденсата", – сказано в статье.

"РБК-Украина" цитирует постановление Печерского районного суда Киева.

"По материалам производства среди прочего установлено, что должностные лица ЧАО "НАК "Надра України", Государственной службы геологии и недр Украины, ЧАО "Девон", ООО "Сахалинское", ООО "Сириус-1", ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" и ООО "Ист Юроуп Петролеум" в период 2000–2023 годов по предварительному сговору группой лиц с целью получения неправомерной выгоды для себя или другого физического или юридического лица, используя свое служебное положение, вопреки интересам службы путем заключения и исполнения договоров (...) совершили злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия", – сказано в судебном документе.

По информации агентства, на место "Укрнефтебурения" после исключения ее из конкурса была выбрана компания "Агро Газ Трейдинг", которая также фигурирует в деле НАБУ.

В “Агро Газ Трейдинг” заявили, что не согласны с обвинениями и готовы сотрудничать со следствием, потому что их работа с Одесским припортовым заводом была полностью прозрачна и законна.

"Для меня эти обвинения были очередным шоком и полной неожиданностью, я не согласен с мнением следствия, не считаю себя участником организованной преступной группы. Вся деятельность нашей компании и до сотрудничества ОПЗ, и в дальнейшем всегда была связана с исключительно законным полем и соответствием всем законодательным нормам. Мы в управлении компанией старались применять лучшие мировые практики", – рассказал управляющий партнер компании "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко.