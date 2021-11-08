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В "Агро Газ Трейдинг" сообщили, сколько денег получил ОПЗ после истечения срока давальческого договора

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За период взаимодействия с АГТ ОПЗ переработал около 1,5 млрд кубометров природного газа
За период взаимодействия с АГТ ОПЗ переработал около 1,5 млрд кубометров природного газа
Фото: latifundist.com

Компания "Агро Газ Трейдинг", поставлявшая газ по давальческому договору Одесскому припортовому заводу с августа 2019-го по сентябрь 2021 года, перечислила в пользу ОПЗ 134 млн грн с момента остановки его производственных мощностей, вызванной резким ростом стоимости природного газа на мировых рынках. Об этом сообщается на официальном сайте АГТ.

Таким образом, подчеркивают в компании, АГТ, несмотря на истечение срока действия давальческого договора, продолжает исполнение финансовых обязательств перед ОПЗ.

АГТ отмечает, что работа остановленного ОПЗ должна была возобновиться с 1 ноября благодаря заключению договора по поставке давальческого газа с компанией Dachex Shipping PTE. LTD. Однако официальных уведомлений о заключении договора нет и, как следует из опубликованной первым заместителем директора ОПЗ Николаем Щуриковым в Facebook копии требования Dachex shipping PTE. LTD., у нее также нет возможности получить лицензию на поставку газа в Украину.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4357180007703403&id=100002343391936

"ООО "АГТ" искренне обеспокоено отсутствием поставок природного газа на АО "ОПЗ" и последствий, возникших вследствие этого, в частности, перевод трудового коллектива на трехдневную рабочую неделю, уменьшение заработной платы и задержки в их выплатах. Кроме этого, без применения решительных действий, направленных на возобновление работы мощностей АО "ОПЗ", Украина может окончательно потерять градообразующее предприятие Одесского региона и одно из крупнейших предприятий по производству минеральных удобрений”, – заявили в АГТ.

За период взаимодействия с АГТ ОПЗ переработал около 1,5 млрд кубометров природного газа, из которых произведено более 1,7 млн тонн карбамида и около 200 тыс. тонн товарного аммиака, сообщили в "Агро Газ Трейдинг".

Контекст:

Одесский припортовый завод с 22 сентября приостановит работу из-за задолженности за природный газ. Об этом 19 сентября сообщил первый заместитель директора завода Николай Щуриков. По его словам, правление завода приняло такое решение 18 сентября. В приказе ссылаются на письмо компании "Одессагаз", в котором заводу предлагается остановить работу с 22 сентября на основании имеющейся задолженности за распределение природного газа.

ОПЗ – одно из крупнейших госпредприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.

Теги: Одесса, газ, Одесский припортовый завод, ОПЗ, природный газ, АГТ
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