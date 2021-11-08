В "Агро Газ Трейдинг" сообщили, сколько денег получил ОПЗ после истечения срока давальческого договора

Таким образом, подчеркивают в компании, АГТ, несмотря на истечение срока действия давальческого договора, продолжает исполнение финансовых обязательств перед ОПЗ.

АГТ отмечает, что работа остановленного ОПЗ должна была возобновиться с 1 ноября благодаря заключению договора по поставке давальческого газа с компанией Dachex Shipping PTE. LTD. Однако официальных уведомлений о заключении договора нет и, как следует из опубликованной первым заместителем директора ОПЗ Николаем Щуриковым в Facebook копии требования Dachex shipping PTE. LTD., у нее также нет возможности получить лицензию на поставку газа в Украину.

"ООО "АГТ" искренне обеспокоено отсутствием поставок природного газа на АО "ОПЗ" и последствий, возникших вследствие этого, в частности, перевод трудового коллектива на трехдневную рабочую неделю, уменьшение заработной платы и задержки в их выплатах. Кроме этого, без применения решительных действий, направленных на возобновление работы мощностей АО "ОПЗ", Украина может окончательно потерять градообразующее предприятие Одесского региона и одно из крупнейших предприятий по производству минеральных удобрений”, – заявили в АГТ.

За период взаимодействия с АГТ ОПЗ переработал около 1,5 млрд кубометров природного газа, из которых произведено более 1,7 млн тонн карбамида и около 200 тыс. тонн товарного аммиака, сообщили в "Агро Газ Трейдинг".