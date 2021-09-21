Компания "Агро Газ Трейдинг" заявила, что полностью выполнит давальческий договор с Одесским припортовым заводом после стабилизации ценовой ситуации на рынке газа

В компании отметили, что в период остановки производства карбамида и аммиака на ОПЗ состоятся плановые ремонты производственных агрегатов Фото: zn.ua

"18.09.2021 АО "Одесский припортовый завод" официальным письмом сообщило ООО "Агро Газ Трейдинг" о снижении объемов потребления природного газа до критического уровня вследствие получения от АО "Одессагаз" письма о прекращении (ограничении) газоснабжения. В то же время ООО "Агро Газ Трейдинг", которое сотрудничает с АО "Одесский припортовый завод" с июля 2019 года, готово полностью выполнить условия давальческого договора и обеспечить производственные мощности завода сырьем после ожидаемой стабилизации ситуации на рынке газа", – говорится в официальном заявлении АГТ.

В компании отметили, что в период остановки производства карбамида и аммиака на ОПЗ состоятся плановые ремонты производственных агрегатов, что в дальнейшем позволит восстановить их работу в сжатые сроки и с минимальными материальными затратами.

"Вместе с тем, несмотря на чрезвычайно неблагоприятную текущую конъюнктуру на международном и украинском рынках природного газа, ООО "Агро Газ Трейдинг" выполнит взятые на себя обязательства по действующему договору переработки в полном объеме с целью недопущения отражения негативных тенденций на рынках газа на трудовом коллективе АО "Одесский припортовый завод", – отметили в "Агро Газ Трейдинг".