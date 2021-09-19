Одесский припортовый завод останавливает работу

По его словам, завод находится в процессе остановки.

"На сегодня две причины – переполненный склад карбамида и заоблачная цена сырья (природного газа. – "ГОРДОН")", – сказал Щуриков.

Контекст:

Одесский припортовый завод – одно из крупнейших госпредприятий в химической отрасли Украины. Находится на территории города Южный, в 47 км от Одессы, специализируется на производстве аммиака и карбамида. Предприятие находится под управлением Фонда государственного имущества Украины и входит в программу большой приватизации.

В ноябре 2020 года на ОПЗ сменился директор по результатам проведенного аудита. Согласно решению наблюдательного совета АО "Одесский припортовый завод", Николай Синица, который исполнял обязанности главы правления предприятия с января 2020 года, был уволен со своей должности.