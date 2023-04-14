ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Совладелец "АгроГазТрейдинг" прокомментировал обвинения НАБУ в адрес компании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Александр Горбуненко: Наше сотрудничество с Одесским припортовым заводом было полностью прозрачным и законным
Александр Горбуненко: Наше сотрудничество с Одесским припортовым заводом было полностью прозрачным и законным
Фото: delo.ua

Выдвинутые Национальным антикоррупционным бюро Украины обвинения против "АгроГазТрейдинга" "лишены всякой основы", заявил управляющий партнер компании Александр Горбуненко. Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на заявление компании, которое есть в распоряжении издания.

НАБУ подозревает совладельца "АгроГазТрейдинга" в участии в "схеме" на Одесском припортовом заводе. Горбуненко заявил, что он находится в постоянном контакте со следствием и детективы знают место его пребывания. Он считает объявление в розыск безосновательным.

"Наше сотрудничество с Одесским припортовым заводом было полностью прозрачным и законным. После победы в открытом конкурсе АГТ вложила почти 40 млн грн, чтобы перезапустить производство после полуторагодичного простоя", – цитирует "Экономическая правда" заявление Горбуненко.

Также он утверждает, что за время сотрудничества компания заплатила Одесскому припортовому заводу более 4,2 млрд грн за производство удобрений, а также почти 75 млн грн, которые завод направил на погашение старого долга перед "Нафтогазом".

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск семерых человек, которых подозревают в присвоении около 500 млн грн государственных средств, в том числе – бывшего главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко. Речь идет о средствах АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". В розыск объявили и Горбуненко.

Согласно материалам дела, в период с ноября 2019 года по март 2020 года глава ФГИУ "вопреки интересам государства создал преступную организацию", целью которой было "установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства".

В январе 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины во время передачи $50 тыс. задержало ряд лиц, которые, по данным следствия, предложили Сенниченко $5 млн в обмен на назначение определенного человека на должность директора Одесского припортового завода. Задержанные якобы планировали передавать взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей.

Теги: Одесса, розыск, следствие, антикоррупционное бюро, Одесский припортовый завод, НАБУ, Объединенная горно-химическая компания, АГТ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Каменских впервые высказалась о певице Gip C, которая заявила, что Потап склонял ее к интиму в обмен на карьеру
Галина ГРИШИНА
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
"Не дождетесь!" Данилко прокомментировал слухи о своем здоровье, которые распускают российские пропагандисты, чтобы сорвать тур по США
Галина ГРИШИНА
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Брови, как у жены принца Уильяма. Эксперт рассказала о трендовой технике окрашивания бровей, благодаря которой они выглядят безупречно
Галина ГРИШИНА
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Главного дирижера Одесской оперы уволили за совместное фото с мужем путинистки Нетребко. Он заявил, что "муж за жену не в ответе"
Галина ГРИШИНА
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
57-летняя Херли снялась в крошечном леопардовом бикини. Фото
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
"Попробуйте эту подкормку, и малина начнет радовать богатым урожаем". Садовод рассказал, как готовить раствор из куриного помета для полива
Галина ГРИШИНА
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
"Лучшие моменты с моей любовью". Налчаджиоглу показал, как развлекается на пляже со своей девушкой
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
Совет для женщин за 50 лет. Стилист рассказала, какими темными цветами в гардеробе заменить черный
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
"Вы доказали всему миру – Украину не надо трогать". Хэмилл пообщался с украинскими защитниками. Актер уже собрал на дроны $705 тыс.
Галина ГРИШИНА
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
Как вынуть выпечку из формы, если она прилипла
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Его хочется есть еще и еще!" Салат, напоминающий "Оливье", но с другими ингредиентами
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
"Бунито". Пошаговый рецепт приготовления легкого и очень вкусного салата всего из четырех продуктов
Галина ГРИШИНА
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Мишина села в позу лотоса перед камерой и показала себя с утра. Фото
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Как посадить на своем огороде голубику, чтобы получить лучший результат
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
Парный маникюр. Какой дизайн выбрали Ким Кардашян и ее дочь
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
  "Если ты маленький мальчик, иди лучше работать на завод". Wellboy после заявления экс-продюсера Триплова назвал шоу-бизнес "гнилью"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летняя Камалия сообщила о разводе с 67-летним мужем после 20 лет брака и рассказала о конфликте с ним (188328)
2
"Планируйте только две вещи". Саливанчук снялась в красном прозрачном бюстгальтере и рассказала о счастье (85803)
3
Комаровский ответил, считает ли Зеленского хорошим отцом: Однозначно доминировала Лена. И продолжает решать (69435)
4
Эту обувь не стоит носить женщинам старше 50 лет, если они хотят выглядеть моложе и элегантнее. Комментарий модного эксперта (69395)
5
"Мы не вместе". Журналисты обнародовали переписку с Каменских, в которой она обсуждает Потапа (68498)
6
Самая лучшая глазурь для паски, которая не липнет к рукам и не крошится при нарезке. Рецепт из простых продуктов (49558)
7
В старой куртке и снова без Потапа. Каменских после жалоб на лишний вес вышла на пробежку (46553)
8
49-летняя Клум в плавках показала объятия с 33-летним мужем. Фото (46328)
 
 
 
 