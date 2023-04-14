Совладелец "АгроГазТрейдинг" прокомментировал обвинения НАБУ в адрес компании

Александр Горбуненко: Наше сотрудничество с Одесским припортовым заводом было полностью прозрачным и законным Фото: delo.ua

НАБУ подозревает совладельца "АгроГазТрейдинга" в участии в "схеме" на Одесском припортовом заводе. Горбуненко заявил, что он находится в постоянном контакте со следствием и детективы знают место его пребывания. Он считает объявление в розыск безосновательным.

"Наше сотрудничество с Одесским припортовым заводом было полностью прозрачным и законным. После победы в открытом конкурсе АГТ вложила почти 40 млн грн, чтобы перезапустить производство после полуторагодичного простоя", – цитирует "Экономическая правда" заявление Горбуненко.

Также он утверждает, что за время сотрудничества компания заплатила Одесскому припортовому заводу более 4,2 млрд грн за производство удобрений, а также почти 75 млн грн, которые завод направил на погашение старого долга перед "Нафтогазом".