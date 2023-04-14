Совладелец "АгроГазТрейдинг" прокомментировал обвинения НАБУ в адрес компании

НАБУ подозревает совладельца "АгроГазТрейдинга" в участии в "схеме" на Одесском припортовом заводе. Горбуненко заявил, что он находится в постоянном контакте со следствием и детективы знают место его пребывания. Он считает объявление в розыск безосновательным.
"Наше сотрудничество с Одесским припортовым заводом было полностью прозрачным и законным. После победы в открытом конкурсе АГТ вложила почти 40 млн грн, чтобы перезапустить производство после полуторагодичного простоя", – цитирует "Экономическая правда" заявление Горбуненко.
Также он утверждает, что за время сотрудничества компания заплатила Одесскому припортовому заводу более 4,2 млрд грн за производство удобрений, а также почти 75 млн грн, которые завод направил на погашение старого долга перед "Нафтогазом".
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск семерых человек, которых подозревают в присвоении около 500 млн грн государственных средств, в том числе – бывшего главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко. Речь идет о средствах АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". В розыск объявили и Горбуненко.
Согласно материалам дела, в период с ноября 2019 года по март 2020 года глава ФГИУ "вопреки интересам государства создал преступную организацию", целью которой было "установление контроля над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства".
В январе 2020 года Национальное антикоррупционное бюро Украины во время передачи $50 тыс. задержало ряд лиц, которые, по данным следствия, предложили Сенниченко $5 млн в обмен на назначение определенного человека на должность директора Одесского припортового завода. Задержанные якобы планировали передавать взятку частями в течение года с момента достижения договоренностей.