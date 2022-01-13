Нацбанк Украины резко снизил курс гривны

Курс гривны к доллару упал на 20 копеек: с 27,51 грн/$ до 27,71 грн/$.

К евро украинская валюта подешевела на 31 копейку: с 31,17 грн/€ до 31,48 грн/€.

К российскому рублю гривна упала с 3,67 грн/10 руб. до 3,72 грн/10 руб.