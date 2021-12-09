Национальная электронная биржа: Косарский спиртзавод не могут приватизировать, так как 50% емкостей заняты арестованным спиртом

Самый дорогой спиртзавод "подвис" на неопределенное время, так как покупатель не может вступить в права и начать производство, а государство не может получить деньги в бюджет, отметили в компании Фото: myc.news

"В результате того, что за объект сражалось восемь участников, цена лота выросла с 49 млн грн без НДС до 162 млн грн без НДС, или 194,4 млн грн с НДС. И это на сегодня рекордная цена продажи спиртзавода за весь период приватизации ГП "Укрспирт" (предыдущий максимум цены составил 108 млн грн без НДС). Более того, сопровождая клиента в процессе аукциона, мы видели, что он выигрывал на пределе своего экономического интереса к этому объекту и цена, которая сформировалась в результате торгов, значительно выше выгодной цены приобретения подобного актива. Для сравнения: построить новый и современный спиртзавод можно за $4–5 млн", – написала она.

По словам Божко, эти торги могли бы стать еще одним примером успешной приватизации.

"Но, к сожалению, по факту победы выяснилась информация про арестованный спирт с 2012 года, который занимает 50% емкостей для хранения производимой продукции. И что это обстоятельство не позволит выйти на максимальную мощность и компенсировать покупателю существенные инвестрасходы по покупке и модернизации завода. Нам кажется, что ситуация вполне рабочая, к сожалению, форс-мажоры могут происходить и такое встречается, несмотря на открытость ФГИ по предоставлению документов по объектам, создание ВКД (виртуальная комната данных по объектам приватизации. – "ГОРДОН") для этого. Факт ареста спирта не остановил нашего клиента в желании купить актив по предложенной цене. Мы в официальной и неофициальной плоскости эскалировали проблему всем должным лицам ФГИ, ГП "ProZorro.Продажи", ГП "Укрспирт", которые в интересах бюджета, бесспорно, должны быть заинтересованы в решении данной проблемы. Но, к глубокому сожалению, путей выхода из данного коллапса пока не найдено", – подчеркнула руководитель компании.

В итоге госбюджет не может получить почти 200 млн грн из-за того, что завод не в состоянии вывезти с объекта 300 тыс. литров спирта, заявила она.

"ГП "Укрспирт" говорит о том, что им некуда вывезти этот спирт, Фонд не может вносить изменения в типовой договор и внести обязательство по вывозу спирта. И в итоге мы имеем абсурдную ситуацию – самый дорогой спиртзавод в системе подвис непонятно на какой промежуток времени, клиент не может вступить в права и начать производство, государство не может получить деньги в бюджет и снять с себя обязательства по содержанию этого завода. При этом решение лежит на поверхности – вывоз 300 тыс. литров спирта ради наполнения бюджета на 200 млн. Но у нас есть другая, положительная практика по решению проблемных ситуаций и мы выражаем надежду, что к вопросу подключатся все государственные структуры, участники процесса приватизации и решение по месту вывоза арестованного спирта будет найдено в самое ближайшее время", – написала Божко.

Национальная электронная биржа направила по этому поводу запрос главам комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития и подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом.

"Мы верим, что это позволит решить для добросовестного победителя прозрачного аукциона данную проблему, к которой он совсем не имеет отношения", – резюмировала Евгения Божко.