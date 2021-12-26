Нацкомиссия согласовала изменение тарифов на воду в украинских городах

Об этом проинформировала пресс-служба "Киевводоканала".

Пересмотр тарифов комиссией объясняют увеличением расходов на электроэнергию и теплоэнергию, ростом цены на газ и увеличением расходов на налоги и сборы, которое связано с подписанием президентом Украины Владимиром Зеленским закона о сбалансированности бюджетных поступлений.

В Киеве размер тарифа на воду увеличится на 5 грн и составит в целом 30,38 грн за 1 м³ с НДС (водоснабжение – 16,164 грн/м³ и водоотвод – 14,22 грн/м³).

Всего НКРЭКУ согласовала изменение размера тарифов на воду для 45 водоканалов, уточнили в "Киевводоканале".