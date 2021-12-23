Омелян заявил, что "Укрзалізниця" повышает тарифы на грузоперевозки и сразу их "проедает"

Владимир Омелян: По факту, кроме громких заявлений со стороны властей, что мы будем тысячами, десятками тысяч строить грузовые вагоны, сотнями – пассажирские вагоны, закупать новые локомотивы и поезда – финансирования для этого Фото: unn.com.ua

"Я бы сейчас задавал ключевым вопросом следующее. Почему продолжается падение грузоперевозок? Почему резко увеличилось время оборачиваемости вагонов? И что у нас реально происходит с капитальными инвестициями в обновление подвижного состава, его модернизацию? И, безусловно, вопрос 2022 стоит очень остро. По факту, кроме громких заявлений со стороны властей, что мы будем тысячами, десятками тысяч строить грузовые вагоны, сотнями – пассажирские вагоны, закупать новые локомотивы и поезда – финансирования для этого нет", – отметил он.

Омелян напомнил, что, несмотря на многочисленные обещания, железнодорожный фонд не был создан, также не была запущена отдельная программа финансирования для "Укрзалізниці".

"То есть фактически все эти меры, озвученные президентом в рамках самопиара, имеют финансирование исключительно за счет поднятия грузового тарифа. Но, во-первых, это несправедливо. Во-вторых, это не по-рыночному, ведь опять-таки продолжится кросс-субсидирование грузовыми пассажирских перевозок. В-третьих, это дорога в никуда, потому что этих средств просто не хватит", – подчеркнул он.

По словам экс-министра, в Украине зафиксирована рекордная инфляция, все виды сырья резко подорожали, в том числе и энергоносители, и это непременно отразится на состоянии компании в будущем году. Омелян убежден, что в результате деньги от повышения грузовых тарифов будут направлены не на модернизацию и улучшение качества услуг, а на "проедание".

"Мы видим: никаких существенных капиталовложений не произошло. И если мы поднимали тариф в 2016–2019 годах под обязательство, что плюс, который образуется за счет поднятия тарифов, будет направлен исключительно на модернизацию компании, то сейчас об этом речи даже нет! Мы реально не понимаем, куда пойдут 2 миллиарда дополнительных гривен от поднятия грузового тарифа в 2021 году и куда пойдут более 12 миллиардов гривен, запланированных под поднятие грузового тарифа в 2022 году. Но, проедая ресурсы, компания будет вынуждена и дальше поднимать грузовой тариф. И здесь только один вопрос: до какого предела это выдержат украинские экспортеры", – резюмировал он.